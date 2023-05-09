Цель у нас одна! Как советские плакаты стали мощнейшим оружием в борьбе с нацизмом

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В парке «Зарядье» накануне Дня Победы открылся проект «Искусство пропаганды», посвященный советскому плакату времен Великой Отечественной войны. «Вечерняя Москва» вместе с членом Союза художников России Сергеем Булкиным решила посвятить вас в истории самых известных произведений.

— Хороший плакат, при всей его лаконичности, обладает огромной внутренней силой и способностью воздействовать на человека. Во время Великой Отечественной войны это прекрасно понимали представители власти, ну а художники всегда были готовы работать в полную силу, поскольку они-то в ценности этого вида искусства не сомневались никогда.

К чести советской власти, она вообще ценила плакат и доверяла ему. Плакат в годы войны был больше, чем просто искусство. Изображение Родины-матери Тоидзе носили с собой сложенным у сердца, иногда возле запрятанного образка. Всю войну плакаты поддерживали, собирали, призывали, вселяли уверенность… Над ними работали самые талантливые художники! Имена многих из них широкая публика не знала: плакаты после выхода становились как бы общим достоянием и теряли автора — так происходит иногда с душевными песнями, превращающимися в песни народные. Но художников это не обижало: это был их вклад в борьбу с захватчиками, они своей работой вселяли людям уверенность в то, что Победа будет за нами. И этот великий день наступил. Сегодня плакаты военной поры — огромный культурный пласт, требующий и осмысления, и изучения. Время превращает в прах надуманные ценности. Плакаты живы-здоровы, вызывают интерес, а значит, подтвердили сквозь время свою «настоящесть».

Убивающий смех Кукрыниксов

Гитлеровцы внесли Кукрыниксов в особый список: после взятия Москвы эти личные враги фюрера подлежали немедленной ликвидации. Немцы ненавидели работы Кукрыниксов, а вот наши солдаты обожали их и искренне хохотали над Гитлером, который вызывал брезгливость. Вот он, жалкий, на плакате «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

«Все для фронта! Все для победы!»

Этот лозунг был впервые провозглашен И. Сталиным во время обращения к народу в июле 1941 года, когда на всем фронте складывалась тяжелая обстановка, а германские войска продвигались к Москве. Плакат Эль Лисицкого был создан им, но не был им увиден: художник умер 30 декабря 1941 года.

Победителям — слава!

Плакаты 1944 года показывают советского солдата как мощного, чистого и светлого освободителя человечества от фашизма. На плакатах 1945 года изображены советские воины — победители, усталые, но счастливые. Плакат «Воину-победителю — всенародная любовь» Алексея Кокорекина походил на открытку.

Карикатура как оружие

Практически забытая как жанр политическая карикатура во время войны была главным пропагандистским оружием. От сатириков больше всего доставалось Гитлеру. Он подвергался насмешкам и как никчемный стратег, и как жалкая личность, и как враг не только советского, но и немецкого народа. На плакате же Виктора Дени 1942 года «На Москву! Хох! От Москвы: Ох» были высмеяны планы «молниеносной войны» фюрера — блицкрига

«Воин Красной армии, спаси!»

Знаменитое произведение плакатиста В. Корецкого пронзило не одно сердце. Уставшая, напряженная женщина-мать обнимает ребенка, глядя на невидимого врага без страха. Художник рассказывал, что создавал плакат «Воин Красной армии, спаси!» в тот момент, когда весь мир был потрясен мужеством защитников Сталинграда. Плакат опубликовала «Правда» 5 августа 1942 года. 10 миллионов экземпляров — таким был его тираж.

Символы уверенности

У плакатов военного времени сюжеты были разные, а цель — одна, общая: они призывали к победе. Плакаты 1941 года выражали уверенность в нашей правоте и убеждали людей сражаться. Отдельная тема той эпохи — партизанское движение. «Разжигайте партизанскую войну...» Алексея Кокорекина — один из таких.

Надеясь на спасение

Ухудшение ситуации в 1942 году и масштабная оккупация сделали героями плакатов женщин и детей — как на плакате В. Иванова и О. Буровой «Вся надежда на тебя, красный воин!» 1943 года.

Ребята, защищайте Родину!

«Выслеживайте врагов, сообщайте взрослым!» — было подписано на плакате под основным его заголовком. Автор, художник Алексей Пахомов, создавший этот щемящий плакат, нарисовал его на основе своих впечатлений от работы в отрядах местной противовоздушной обороны (МПВО). Плакат появился в числе первых в июле 1941 года. Мальчишки-пионеры, заметившие высадку немецкого десанта, отправляются предупредить взрослых об опасности.

КСТАТИ

Созданием агитационных плакатов занимались талантливые художники, имена которых остались в истории изобразительного искусства советского народа. Самыми известными художниками данного жанра были Дмитрий Моор, Виктор Дени, Михаил Черемных, Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий, группы художников «Кукрыниксы» и «Окна ТАСС» и другие.