Лягушки, жабы и тритоны: москвич рассказал о своем необычном террариуме

Фото: Из личного архива Никиты Груничева

Необычных питомцев собрал в своей домашней коллекции московский предприниматель Никита Груничев. В его террариуме обитают почти сто особей со всего света…

— Началось все полтора десятка лет назад, тогда я увлекался аквариумом, — рассказывает Никита. — Но у моего брата была аллергия на корм для аквариумных рыбок, и пришлось мне, так сказать, переквалифицироваться.

Новый чудесный мир

Однажды в зоомагазине около префектуры Северного округа он увидел йеменского хамелеона и аксолотлей (это необычное земноводное из отряда хвостатых, по сути личинка, которая не претерпевает метаморфоз, даже став взрослой. — «ВМ»).

— Они меня так впечатлили, что я начал читать, как их содержать, и познавать другие тонкости общения с земноводными, — вспоминает Груничев.

Тогда-то, шутит он, и открылся для него «прекрасный мир террариумистики и герпетологии», который уже 15 лет все никак не освободит его от своих чар.

Сейчас в его коллекции 92 экземпляра животных, но вся это земноводная орда помещается на территории 210х330х70 см. Это, грубо говоря, два стола для пинг-понга.

— Тут расположены 20 террариумов и около 30 контейнеров. Животные в основном все мелкие, так что много места не занимают, — отметил Никита. — А главное — от них нет запаха, аллергии. Они обитают в террариумах с живыми растениями и могут плодиться.

Спасем тритонов

Попытку размножать земноводных пресмыкающихся Никита предпринимал и раньше. Еще в начальных классах, когда прочитал энциклопедию и на странице с тритонами узнал, что их популяция нестабильна и сокращается.

— Я пошел к ближайшему водоему, наловил этих тритонов, сделал свой «тритоний парк» и начал их разводить, — улыбается герпетолог-любитель. — Как раз был сезон размножения, и мне оставалось только наблюдать за ухаживанием самца за самкой, развитием икры и дальнейшими метаморфозами личинок — это были уменьшенные копии родителей.

Но, увы, парк тритонов Никите пришлось упразднить. Родным такое занятие не очень нравилось…

— Конечно, я выпустил их обратно. Это никак не повлияло на общую популяцию тритонов в Московской области, но я попытался, — шутит он.

Фото: Из личного архива Никиты Груничева

Доброе ква!

Как говорит Никита, ухаживать за необычными питомцами нетрудно. В его экосистеме все автоматизировано.

— У меня стоит автоматическая система полива в террариумах, свет у меня на таймере и включается в установленное время, — рассказывает Груничев. — В контейнерах за счет вентиляции влажность удерживается дольше, чем в террариумах, так что мне нужно лишь следить за тем, чтобы не закисла почва и не застоялась вода.

Хозяину даже не приходится вмешиваться в личную жизнь квакающих, он разве что кормит их раз в 3 дня вкусными тараканами, сверчками, зофобасами и прочими деликатесами.

Кумир миллионов

Родственники постепенно привыкли. Хотя поначалу вздыхали: все же такое количество жаб в квартире, пусть они появились и не сразу.

— 8 июня 2008 года я купил свою первую лягушку — рогатку Кранвелла по кличке Черчилль, — вспоминает натуралист. — Он со мной уже больше половины моей жизни и до сих пор квакает, прыгает и радуется.

Зато благодаря принцессам-жабам и царевнам-лягушкам Никита стал если не знаменит, то известен в кругу любителей живой природы. На всех фотосессиях и съемках на ТВ, где они частые гости, он со своими квакающе-прыгающими друзьями.

— Несколько лет меня активно снимали в передаче «Диалоги о животных». Есть выпуски на федеральных и суптниковых каналах, документальные фильмы и даже клипы известных исполнителей, — рассказывает Никита. — А еще я один из организаторов выставки экзотических животных, на которой мы делимся своим опытом и показываем свои коллекции.

Новые виды появляются у него примерно раз в полгода. Никита старается держать не менее 5 экземпляров каждого вида и поддерживать примерное соотношение «2 самца на 3 самки». Чтобы никому не было обидно и всем любви доставалось…

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

СЕЙЧАС В КОЛЛЕКЦИИ НИКИТЫ ГРУНИЧЕВА ЕСТЬ: