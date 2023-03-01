Насекомых ловят ловко: москвич вырастил хищную оранжерею в своей квартире

Денис Машков увлекся хищными растениями более 10 лет назад / Фото: Из личного архива Дениса Машкова

«Хищная» оранжерея существует в квартире москвича Дениса Машкова, который более 10 лет разводит плотоядные растения и потому не боится, что в доме появятся мухи и комары.

19-летний Денис Машков уже больше десяти лет увлекается ботаникой, но не совсем обычной. Хобби Дениса — растения, которые питаются насекомыми.

— Любовь к хищным растениям проснулась у меня семь лет назад, когда я с мамой впервые посетил «Аптекарский огород» и увидел стенд с зелеными хищными питомцами, — рассказывает Денис. — Этим делом просто загорелся.

С тех пор юный ботаник-укротитель начал покупать разные виды зеленых хищников и экспериментировать с ними. Кстати, это были первые растения, которые он купил сам и за которыми стал самостоятельно ухаживать. В числе первых хищных растений у Дениса были венерина мухоловка, саррацения и непентес вентрата.

— Мухоловку у меня съел паутинный клещ, саррацения сгорела на солнце, а непентес у меня растет до сих пор, — говорит Денис.

В его коллекции сейчас 10 взрослых растений, хотя для продажи могут одновременно находиться в комнате от 30 до 100 растений. Растут они хорошо, потому что, как объясняет хозяин, рука у него легкая.

— Еще с детства так: все, что ни посажу в землю, отлично приживается и растет. Однажды отец подарил маме букет белых роз, а когда розы отцвели, она хотела их выбросить. Но я попросил у нее один черенок. Воткнул его в горшок с землей, и роза проросла.

Под искусственным солнцем

Растения-хищники довольно капризны, но в современный век технологий многие процессы упрощаются.

— У меня автоматизировано освещение, оно имитирует солнечные лучи, я его вообще не трогаю. В определенное время у растений свет сам включается, — рассказывает Денис. — А поливаю я их раз в два–три дня.

По условиям содержания зеленые хищники должны находиться во влажной среде, поэтому, чтобы грунт не пересыхал, на поддоне всегда вода, ведь в природе они так и растут — в болоте. Денис даже придумал особенную технологию для растений-хищников, чтобы они не страдали от сухости.

— Простой рецепт: беру поддон, в него я уложил мох сфагнум, и наливаю два–три литра воды. Даже если не успеваю уследить, когда горшки подсыхают, растения через отверстия выпускают корни в мох, а он очень долго сохраняет влажность и постепенно ее отдает, — делится он опытом. — Сейчас я заглядываюсь на систему автополива, чтобы не тратить на это время и просто лицезреть красоту природы.

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Берегитесь, комары и мошки!

Хищников не всегда обязательно кормить насекомыми, летом они сами могут найти себе пропитание на открытом балконе.

— Я им создаю естественные условия, чтобы не расслаблялись, — говорит Машков. — Когда у меня стоят 100 мухоловок и еще непентесы, от них идет непередаваемый аромат, ведь так они приманивают добычу, и пчелам, мухам и осам сложно их не заметить. Мама спрашивает, чем так вкусно пахнет, а это тот самый сладкий нектар, который вырабатывают растения-хищники.

Зимой, когда насекомых нет и в помине, Денис добавляет органические или минеральные удобрения в воду и капает их в ловушки непентесов.

— Так даже лучше: капнул, растение подкормку быстро впитало и устремляется в рост, — объясняет он.

По части зеленых хищников у Дениса большой опыт: он учился на личных ошибках, общался с другими людьми и смотрел много учебных видео. И еще в школе проводил лекции по любимой теме.

— Я тогда был в девятом классе и предложил учительнице биологии провести урок для семиклассников по теме хищных растений, — вспоминает Денис. — Минут тридцать максимально кратко рассказывал о зеленых питомцах, хотя обычно могу тараторить об этом по полтора часа без остановки.

Заметил, что в классе слушали меня с интересом и даже после урока подходили и задавали вопросы.

Кстати, в те годы у него в коллекции были редкие виды хищных растений — дарлингтония калифорнийская, гелиамфора, цефалотус мешочковый и другие растения-хищники. Но хотя Денис всегда увлекался биологией, после школы решил заняться другим делом и сейчас учится на психолога. А плотоядные растения остались просто увлечением, от которого он не отказывается…

Не флорой единой

— В нашем доме как-то открылся зоомагазин, — вспоминает Денис. — Я познакомился с его хозяйкой, и мы с ней общались. Однако, к сожалению, ей пришлось в скором времени закрыться. У нее был террариум с лягушками–квакшами. Они никому не были нужны, и она не знала, куда его девать. Я пришел в последний день работы магазина и забрал террариум за символическую цену. Вот так у меня и появились три лягушки — Виталик, Вадим и Пуся. Последнее имя, кстати, мне подсказал мой друг. А еще у Дениса живут муравьи, краб, креветки и много ярких рыбок. Просто экзотариум какой-то...

Родители Дениса уже привыкли и даже хвалятся друзьям. Хотя поначалу были в шоке, когда из террариума выпрыгивали лягушки, а краб бегал по квартире...

СПРАВКА

КАК ОНИ ОХОТЯТСЯ

Все насекомоядные растения делятся на две группы в зависимости от механизма ловли: активно ловящие с помощью движущихся органов (росянка, мухоловка) и пассивно ловящие с помощью слизистых и клейких выделений на листьях, в которых вязнут насекомые (росолист, жирянка), с ловушками в виде кувшинчиков, пузырьков и т.д. (непентес, пузырчатка, генлисея, саррацения). Основные типы ловушек — это ловчие листья в виде кувшинов, листья-капканы, липкие и засасывающие ловушки, ловушка типа крабовой клешни.

ВАЖНО

НЕ ПРЕВРАТИТЬ ХИЩНИКА В ВЕГЕТАРИАНЦА

Если вы решили завести себе мухоловку, то самое важное — это полив. Венерину мухоловку, как и другие хищные растения, нужно поливать только дистиллированной водой. Мухоеды приспособились получать питательные элементы за счет переваривания насекомых, таким образом они получают азот извне.

— Если поливать обычной водой, растение постепенно растеряет свои хищнические качества, — говорит Денис. — Оно сбросит все ловушки для охоты, ведь они ему больше не нужны.

То есть только дистиллированная вода и только в поддон! Если поливать сверху, почва утрамбовывается и корни задыхаются.

Дионея любит три–пять часов яркого света, потом свет должен быть рассеянным. При его нехватке обязательно нужна фитолампа, иначе растение погибнет. Кормить его нужно только живыми насекомыми. Если животное не шевелится, ловушка зеленого хищника откроется.

У мухоловок есть волоски, насекомые, шевелясь, задевают их, и растение понимает, что надо закрывать ловушку, что в ней действительно кто-то живой и пытается выбраться, после чего начинает выделяться пищеварительный сок. Одна ловушка может закрыться всего 8–10 раз, потом она желтеет и не будет никого ловить.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

ЯБЛОЧКО ОТ СЕМЕЧКИ НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ

— Уже три года у меня растет куст мандарина, — рассказывает Денис. — Недавно просматривал старые фотографии и понял, какой он раньше был маленький.

Сейчас это уже пышный и плотный кустик, а прорастил я его потому, что мне было просто интересно прорастить семечки.

Еще один любопытный факт. Лет семь тому назад зимой Денис ел яблоки и решил прорастить их дома. А они выросли, и как раз к весне им стало мало места в горшке. Тогда Денис отвез ростки на дачу и посадил их там. Сейчас яблони уже ростом с него и через несколько лет, как он надеется, начнут плодоносить.

СТАЯ В ГОРШКЕ

ХИЩНИКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ДЕНИСА МАШКОВА: