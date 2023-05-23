200 тысяч рублей за укус: нужно ли ужесточать наказание для владельцев собак за нападения питомцев на людей

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Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей для хозяев, чьи питомцы совершили нападение на человека. Инициатива законодателей предполагает внесение изменений в Кодекс об административном правонарушении РФ (КоАП). Нововведение также предусматривает штрафы за жестокое обращение с животными и выдворение питомцев на улицу. Насколько такие меры будут эффективны, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Мера не новая, но важная

По словам члена президиума Российской федерации любительского собаководства (РФЛС) Ирины Швец, на сегодняшний день меры, которые предлагают законодатели, уже действуют, но на несколько ином уровне.

— Сегодня есть наказание за укусы собак, но оно регулируется законодательством субъектов федерации, то есть региональные власти сами решают, какая будет сумма штрафа, — пояснила Швец.

То, что теперь будут единые стандарты по мерам наказания, — это хорошо, заметила собеседница «ВМ». Что касается третьего пункта, который предупреждает о недопустимости жестокого обращения с животными, здесь главное — соблюсти золотую середину, указала спикер.

— При дрессировке животных действует два правила, которые, кстати, применимы и к людям: заинтересовать и заставить. И вот таких, которых можно заинтересовать, около 20 процентов, остальные 80 нужно заставлять. И я боюсь, как бы сумасшедшие зоозащитники — именно сумасшедшие — не начали превратно понимать и использовать новую меру, — сказала спикер.

По словам Швец, некоторые зоозащитники могут воспринять за жестокое обращение принуждение к выполнению той или иной команды.

— Разумеется, иной раз и владельца питомца хочется чем-то тяжелым огреть, глядя, как он относится к своему псу, но мы говорим об адекватных хозяевах, чьи животные понимают только более напористый тон. Понятное дело, что подобных хабаровским живодеркам личностей и вовсе нужно отправлять за решетку на долгие годы, а не только штрафовать, — пояснила эксперт.

В связи с этим собеседница «ВМ» положительно отнеслась к инициативе федеральных властей ужесточить ответственность в том числе и за жестокое обращение с четвероногими.

Приструнить владельцев собак

По словам юриста по общим вопросам Анатолия Власова, давно уже назрела необходимость некоторых владельцев домашних животных привлечь к ответственности.

— Все мы неоднократно являлись свидетелями того, как владельцы бойцовских пород собак выходят на прогулку с питомцем, у которого нет намордника. А тут же рядом гуляет хозяйка с корги, у которого намордник есть. Смешно и грустно одновременно. Дай бог, чтобы грозный пес был на цепи, благо в этом плане люди стали чуть дисциплинированнее. Но мнение о том, что если ваша собака не кусачая, то и в этот раз пронесет, — это большое заблуждение, — подметил Власов.

Юрист напомнил, что большое количество нападений на людей совершают именно питомцы, у которых имеются владельцы.

— Не менее 35–40 процентов случаев укуса — это домашние собаки. Остальное — это свора и иные обстоятельства, — заметил спикер.

Три пункта нового законопроекта

Напомним, согласно инициативе законодателей, новая санкция предусматривает штраф за укусы животных для их владельцев в размере от 10 до 200 тысяч рублей. По статье 8.52 владельца будут наказывать, если его питомец укусил человека или нанес ему незначительные повреждения. Таким образом, физлица заплатят за такой инцидент от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч, а юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей.

За плохое содержание питомца и жестокое обращение отныне тоже будут наказывать более строго. Если владелец выбросит своего питомца на улицу, а не попытается отдать его в приют или найти новых хозяев, ему тоже придется заплатить штраф.

За подобные нарушения для физлиц предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей, должностные лица за аналогичные действия заплатят от 5000 до 15 000 рублей, а юрлица — от 15 000 до 30 000 рублей. Наказание предусмотрено и за жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаки уголовного преступления. В Уголовном кодексе уже есть статья 245 о жестоком обращении с животными, но наказывают по ней за убийство животного или за причинение тяжелого вреда его здоровью.

Если раньше хозяин, который оставил своего питомца на морозе или пнул, мог избежать наказания, то по новым мерам будет предусмотрен штраф. В таких случаях штрафы достигают от 5000 до 15 000 рублей для обычных россиян, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Отдельной строкой инициаторы проекта закона уточнили о мерах наказания для зоопарков, цирков и приютов Так, в Кодекс об административном правонарушении могут добавить статью 8.53 — «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях». Согласно этой мере, штраф для физлиц за правонарушение составит от 3 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для организаций — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае если подобные заведения используют животных, не имея лицензии или с нарушением лицензии, должностному лицу назначат штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицу — от 100 до 200 тысяч.

Более того, основой закон могут дополнить статьей 8.54 — «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов». В этом пункте штрафные санкции составляют от 3 до 50 тысяч рублей.