«О таком месте мечтают»: ветеран ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

По мнению офицера ФСИН, в колонии Ефремову будет лучше / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в подмосковной колонии общего режима либо в хозяйственном отряде столичного СИЗО. Такое мнение выразил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев. Какие условия ждут осужденного за смертельное ДТП актера, «Вечерней Москве» рассказал полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко.

— Время пребывания в СИЗО Михаилу Ефремову засчитают как 2 дня за 3 в колонии, — заметил полковник в начале беседы с корреспондентом «ВМ». — Этот закон приняли в июне 2018 года. Если ДТП произошло в первой декаде июня, а в СИЗО он около четырех с половиной месяцев, то умножаем на коэффициент 1,5 и получаем 6 месяцев и 3 недели. Таким образом, осталось Ефремову менее 7 лет.

Макеенко напомнил, что при хорошем поведении Ефремов может рассчитывать на досрочное освобождение уже в конце 2022 года.

Как рассказал ветеран ФСИН, в колониях заключенные живут в отрядах. При этом в колонии, расположенной в Московской области, работы не очень много, говорит собеседник «ВМ». Там ежедневно задействуется не более трети заключенных. Работы, как правило, несложные: уборка территории, мелкий ремонт и тому подобное.

— Несмотря на то что сегодня осужденных в связи с поправками, внесенными в Уголовно-исполнительный кодекс, стараются отправлять в места лишения свободы не очень далеко от места проживания, в подмосковную колонию попадают не совсем простые люди. Обычно там сидят «по блату». О таком месте осужденные мечтают, — утверждает бывший работник пенитенциарной системы.

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Макеенко отметил, что кормят сейчас в лагерях нормально. При этом он допустил, что привыкшему к ресторанам Ефремову может не понравиться тюремная еда. Однако артист будет получать посылки, сможет покупать продукты в магазине на территории колонии, к нему будут приезжать в дни, разрешенные для свиданий, знакомые и родственники. Климат в Подмосковье, как заметил Макеенко, довольно мягкий, его нельзя сравнить, к примеру, с зимой под Магаданом.

При определенных заслугах, по мнению ветерана ФСИН, начальство исправительного заведения может разрешить Ефремову снимать квартиру поблизости и ходить на территорию колонии на работу. Офицер предположил, что заслуженный артист РФ сможет заняться организацией культурного быта заключенных и вести там театральный кружок.

— Что касается СИЗО, там быт пожестче. Заключенные, все до единого, заняты работой: ремонт, уборка, помощь на кухне, разнос пищи по камерам, обеспечение хозяйственно-бытовых нужд заведения. Нагрузки там серьезные, даа и находиться все время в тюремном здании морально тяжелее, — сказал собеседник «ВМ».

Макеенко заметил, что Ефремов не молод и его организм подорван «излишествами». В колонии артисту будет гораздо лучше, уверен бывший сотрудник ФСИН. Он выразил уверенность, что у сочувствующих артисту будет не так много поводов заявить, что талантливого человека «гнобят». Каждый должен предвидеть последствия своих поступков и уж абсолютно точно не садиться за руль пьяным, заключил ветеран ФСИН.

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