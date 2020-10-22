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Зампредседателя ОНК Москвы рассказал, где Ефремов будет отбывать наказание
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Зампредседателя ОНК Москвы рассказал, где Ефремов будет отбывать наказание

Кирилл Николаев

Происшествия

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в подмосковной колонии общего режима или в хозотряде столичного СИЗО. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

Зуев добавил, что согласно современной практике, осужденного стараются не отправлять далеко от того региона, где он проживает.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита актера планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашаев отреагировал на смягчение наказания Ефремову

СИЗОактерМихаил Ефремов
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