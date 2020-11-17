Санатории в Москве внедрили программы реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Медики разработали специальные программы. «Вечерняя Москва» выяснила, что в них входит.

Инициировали создание таких программ представители санаторно-курортной отрасли России, а именно члены 16 федеральных и региональных объединений оздоровительного туризма. Благодаря им Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19.

Пройти курс восстановительного лечения можно, например, в столичном санатории «Переделкино».

— Мы уже принимаем пациентов для реабилитации после коронавируса. В программу включены физиотерапия, ингаляции, релаксотерапия, массаж, лечебные ванны и другие процедуры. А в ближайшем будущем в нее планируется добавить оксигенацию. Это короткие сеансы в барокамерах, которые способствуют насыщению организма кислородом. Пока мы решаем вопрос с закупкой дополнительного оборудования, — рассказал специалист санатория «Переделкино» Андрей Косарев.

На реабилитацию можно поехать и в другие санатории столицы и области, например в «Красную Пахру», «Вороново», «Ревиталь», «Десну».

— Территория Новой Москвы славится своими здравницами. Там находятся известнейшие реабилитационные центры страны. В санаторно-курортном комплексе столичного региона работают настоящие профессионалы. Они помогут быстро восстановиться даже после тяжелого течения болезни. Кстати, Москва и область занимают четвертое место в России по мощности санаторно-курортного комплекса, — рассказал почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

По словам эксперта, представители отрасли были готовы к пандемии. Большинство здравниц, расположенных в Москве и регионах страны, оснащены современным оборудованием: барокамерами, пульмонологическими аппаратами и другой медицинской техникой. Поэтому там готовы были принимать отдыхающих уже в первые месяцы пандемии, а теперь без особых проблем запустили программы реабилитации.

— В июне санатории начали работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Я считаю, они блестяще справились с потоком отдыхающих и не допустили массовых вспышек заболевания в здравницах, — добавил Сергей Шпилько. — Сейчас все силы медиков брошены на борьбу с COVID-19. Санаторно-курортный комплекс готов подставить им плечо и взять на себя лечение осложнений, вызванных инфекцией. Для этого есть все ресурсы. Ведь многие здравницы по оснащению и квалификации персонала не уступают лучшим клиникам страны. В области санаторного лечения Россия занимает первое место в мире.

По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, людям, переболевшим COVID-19, стоит пройти реабилитацию в здравницах в течение двух месяцев.

— Санаторное лечение специально создано для восстановления здоровья и иммунной защиты организма. Специалисты доработали программы лечения с учетом специфики последствий коронавируса, — сказал Михаил Данилов.

Помимо медицинских процедур, восстановиться помогут занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, прием витаминов и профилактика хронических заболеваний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Разумов, президент национальный курортной ассоциации, академик российской академии наук:

— Санаторно-курортная отрасль приобрела особенно важное значение во время пандемии. Сейчас медики здравниц наравне с врачами работают с пациентами с осложнениями.

К тому же санатории — это хороший инструмент для увеличения продолжительности и качества жизни, что соответствует национальным целям. Государство заинтересовано в развитии здравниц на всей территории страны.

Читайте также: Пальма-де-Анапа. Как провести новогодние каникулы в России