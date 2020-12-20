Воздушное безе: простой и вкусный рецепт десерта

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Идеальный рецепт воздушного безе и вкусного торта «Анна Павлова» в материале «Вечерней Москвы».

Главное — яйца

Давайте так: чтобы приготовить этот десерт, необходимы весы. Маленькие кухонные. Ставим на них мисочку и вливаем в нее яичные белки. Необходимо 200 граммов.

Тут хитрость. Каждый белок вливаем по отдельности. Объясню: можно случайно разбить яйцо так, что к белкам попадет желток. Тогда — все. Можно смело все выливать. Так что — по одному.

Теперь добавляем к белкам сахар. Ровно в два раза больше, чем белков. Ну, например, 100 граммов белков — 200 сахара, 200 граммов белков — 400 сахара... Алгоритм понятен? Теперь совсем сложно. Берем кастрюлю, наливаем в нее воду, ставим на огонь и нагреваем. А на эту кастрюлю ставим миску с белками. Это называется водяной баней. Пар из кастрюли нагревает дно миски с белками. А мы в это время взбиваем белки... Не пугайтесь. Это только на словах сложно.

Наберитесь терпения. Взбиваем, пока сахар не растает. Как только это произошло, снимаем миску и продолжаем взбивать до жестких пиков.

Жесткость белка

Теперь вопрос: что такое жесткие пики? Вот смотрите, венчик миксера у вас в белке. Вы поднимаете венчик, белок тянется за ним и... остается стоять, когда венчик полностью вышел из белка. Значит — все готово. Взбивать больше не надо. Теперь еще сложнее. Делаем так: включаем духовку на сто градусов. Пусть нагревается.

Пока же все в ту же миску с белками добавляем пару ложек кукурузного крахмала и аккуратно вымешиваем. Силиконовой лопаточкой.

Так, чтобы не разрушить пенную шапку. Вымешиваем, пока крахмал не распределится по белкам. Теперь перекладываем белки в кондитерский мешок с насадкой «закрытая роза»... Испугались? Нет такого дома? Не паникуем! Пакет же есть полиэтиленовый? Смело перекладываем массу в него, отрезаем у пакета кончик и выдавливаем на противень, застеленный пергаментом, белок в виде гнезда. То есть круговым движением выдавливаем белок, формируя дно, а затем стенки. Звучит очень сложно. А сделать это проще простого. Теперь ставим противень в духовку и засекаем 10 минут. Через это время снижаем температуру до 90 градусов и отдыхаем часа два.

Потом выключаем духовку, но безе не вынимаем. Пусть постоит там еще часов восемь. Согласен — долго. Но все это для красоты. Безе таким образом не потрескается и будет красивым и аккуратным. Как раз для новогоднего стола.

Классику побоку

Когда-то, давным-давно, знаменитая балерина Анна Павлова приехала за границу и выступила там, поразив своим танцем некоего кондитера. Впечатленный ее номером, он решил приготовить воздушный, как пачка балерины, десерт. Но тогда, опять-таки давным-давно, он в качестве крема не смог придумать ничего иного, как простые взбитые сливки с сахарной пудрой.

Но мы с вами живем в XXI веке. Примитив нам неинтересен. Так что готовим суперкрем.

Берем упаковку творожного сыра. Граммов так 250. Смешиваем с четырьмя ложками сахарной пудры. Добавляем немного жирных сливок и вновь беремся за миксер. Взбиваем, добавляем еще сливок. Граммов так 100. Взбиваем, взбиваем и взбиваем. Пока крем не станет однородным и воздушным. Думаете, все? Как бы не так.

У нас же Новый год. То есть на стол ставим все самое лучшее. Так что... необходим стручок ванили! Да, дорого! Но зато безумно вкусно! Стручок разрезаем на две части и тупой стороной ножа вынимаем семена. Все их кладем в крем. И еще важное дополнение: берем буквально маленькую щепотку... соли! И тоже — в крем. Соль позволит раскрыться всем вкусам сладости и ванили.

Вновь все перемешиваем. Крем готов!

Украшение — залог успеха

Крем перекладываем в кулинарный пакет, ну или просто в полиэтиленовый пакет. И наполняем наши белковые гнезда. Теперь есть два варианта. Или оставляем все как есть (опять же классика), или накрываем сверху вторым гнездом из белков. Далее — украшаем ягодами. Подойдет все. И красная смородина, и черная. И клубника, и ежевика. Даже варенье подойдет. Главное, что нужно помнить, — безе «не любит» воду и может растаять еще до того, как вы подадите десерт к столу.

Но украшаем десерт мы только перед подачей. А до этого пирожные должны стоять в холодильнике. И еще. Как же понять, что пирожные у вас получились? Безе должно быть хрустящим снаружи и мягким внутри. Вот и все. С наступающим!

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