Нельзя в Москву: архитектор назвал ошибкой демонтаж скандально известной скульптуры «Аленка»

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Ставший знаменитым в Сети памятник Аленка, установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка, это настоящий мем, который уже стал визитной карточкой Нововоронежа. Если статую решат перевезти в Москву, по предложению политика Владимира Жириновского, она потеряет свое очарование. Такое мнение высказал архитектор Алексей Яровой. По его словам, руководство администрации населенного пункта поспешило с демонтажем арт-объекта, ведь молва о скульптуре разлетелась на всю страну и прославила город и его жителей:

— Начнем с того, что это арт-объект все-таки, а не монумент в его классическом виде. Разумеется, образ весьма пугающий для многих. Но он отлично передает нынешние тенденции в искусстве. Минимализм все еще в тренде. Да и саму скульптуру можно назвать своего рода символом 2020-го года, который мы будем еще долго с содроганием вспоминать. А кому-то образ Аленки напомнил Короля Ночи из «Игры престолов».

Собеседник «ВМ» отметил, что именно грозный вид скульптуры привлек столько внимания к ней.

— Теперь же Аленка переедет в Москву и может «украсить» памятник Жириновскому, и о местности, в которой она была изначально установлена забудут все. Очень жаль, что его убрали из Нововоронежа. Ведь нелепые элементы искусства намного больше собирают туристов, чем даже архитектурные шедевры, это правда. Люди готовы идти к таким монументам даже ради того, чтобы высказать свое негативное отношение к нему и к его создателю. Туристов такие объекты манят, — заметил Яровой.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить скандальный памятник «Аленке» во дворе Института мировых цивилизаций, рядом со своей скульптурой. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 31 декабря.

Жириновский также разместил фотографию памятника на двери своей приемной в Госдуме.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти».

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