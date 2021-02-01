Дети нарисовали подвиг ополченцев

Ветеран Станислав Панов. От первого до последнего дня Великую Отечественную прошел его отец, Аврор Самойлович, удостоенный многих наград— ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, медали за оборону Москвы./ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 31 января, состоялось награждение победителей окружного конкурса детских рисунков «На защите сердца Отчизны», прошедшего в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения».

Многие из нынешних школьников, к сожалению, уже не смогут вживую пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем не менее в семьях чтут память о подвиге предков, истории прадедов рассказывают детям их родители.

Четвероклассница Саша Панкратова немного стесняется, когда мы просим ее рассказать о рисунке, который на конкурсе Северо-Восточного округа занял призовое место. Масляной пастелью она изобразила танковое сражение на подступах к столице, изобразила на удивление похоже: легендарный Т-34, выстрел, красноармеец с пулеметом.

Мама Саши Татьяна Панкратова говорит, что детям с каждым годом все сложнее понять, что такое война, осознать ее ужас. Тем не менее в их семье о войне говорят, ходят в тематические музеи, читают книги.

— Мой прадедушка Панкратов Виктор Константинович воевал, прошел всю войну, — говорит маленькая Александра. — Мне бабушка рассказывала, показывала фотографии. Награды победителям и призерам конкурса вручили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и префект СВАО Алексей Беляев.

— Такие конкурсы помогают подрастающему поколению приобщиться к историческому наследию, привлекают внимание юных москвичей к подвигу советского народа и героев-ополченцев в годы Великой Отечественной войны, — отметил Шапошников.

Председатель Мосгордумы подчеркнул, что каждая конкурсная работа — это эмоциональный рассказ о тяжелых фронтовых буднях и мужестве простого человека.

ИСТОРИЯ

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы и правительства Москвы. Ее цель — координация работы по увековечению памяти бойцов ополчения в годы войны. Сейчас в рамках программы ведется подготовка юбилейных памятных мероприятий, посвященных 80-летию формирования ополчения.

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