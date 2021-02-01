Автомобили помогают туристам экономить

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Специалисты Ассоциации туроператоров России отметили тенденцию к подорожанию летнего отдыха на курортах России. Уже сейчас ожидается, что показатели вырастут примерно на 10 процентов.

По данным АТОР, владельцы отелей в Краснодарском крае и Крыму уже подняли цены на проживание. Это связано в первую очередь с тем, что предприниматели несут дополнительные расходы из-за пандемии. Отельеры тратятся на дезинфекцию помещений и соблюдение других мер профилактики коронавирусной инфекции. Также на цены влияют инфляция и уровень спроса на отели разного уровня обслуживания.

— Самый большой скачок цен ожидается в элитном сегменте. Главная причина — нехватка мест в пятизвездочных отелях России. На курортах Краснодарского края насчитывается 45 объектов, в Крыму — 15. Для сравнения, в турецкой Анталии порядка 450 пятизвездочных отелей. Поэтому стоимость элитного отдыха может вырасти на 10 процентов или выше, — прокомментировал прогноз вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Подорожание отелей заставляет туристов искать способы уменьшить траты на отдых. Например, все чаще до курортов добираются не на поездах и самолетах, а на личном транспорте. Как сообщили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП), такой выбор в 2020 году сделали более 50 процентов туристов. Помимо экономии, одна из основных причин такого решения — страх заразиться коронавирусом в салоне самолета или вагоне поезда.

— Если посчитать в среднем, то на небольшой машине можно из Москвы в Крым и обратно доехать за 18 тысяч рублей. Это траты на бензин.

Если мы говорим о семье из четырех человек, то такая же поездка на самолете обойдется им примерно в 40 тысяч руб лей. Выбирая автомобиль, москвичи могут потратить в два раза меньше средств, — рассказал председатель ООП Илья Зотов.

Популярность автотуризма подтверждают и туроператоры. Каждая пятая заявка на бронирование отеля включает в себя обязательное наличие парковки у места проживания. По данным одного из туристических агентств, лишь 40 процентов клиентов, планируя летний отдых, выбирают комплекс услуг с включенным авиаперелетом. При этом свыше 50 процентов туристов планируют посетить море с детьми. А значит, придется сильно потратиться на авиабилеты, цены на которые тоже будут расти по мере приближения к лету.

— Ситуация очень разнородная. Нельзя сказать, что все авиакомпании планируют повышать стоимость перелета на юг России. Но тенденция к росту цен есть. И она сохранится до лета, — поделилась директор по внутреннему рынку туроператора Алена Громова.

В АТОР отметили, что в январе 2021 года спрос на летний отдых выше, чем за аналогичный период 2020-го. Клиенты в рамках акций раннего бронирования заказали на 15 процентов больше туров. По количеству заявок лидирует Краснодарский край. На этот регион приходится порядка 70 процентов продаж туров. На втором месте Крым. Туда хотят поехать около 20 процентов клиентов туристических компаний. Самый загруженный период на курортах юга России ожидается с 15 июня по 20 августа 2021 года. Поэтому туры нужно покупать заранее.

— Сейчас все компании запустили акции раннего бронирования. Они продолжатся примерно до конца марта. Скидки при покупке туров в этот период варьируются от 7 до 35 процентов, в зависимости от направления и конкретной компании. Поэтому не стоит откладывать покупку тура на весну, — посоветовал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он добавил, что клиенты могут внести предоплату в размере 30 процентов от стоимости услуг, а остальные средства перевести компании незадолго до перелета.

Где россияне планируют отдыхать в феврале:

— Москва 15%

— Сочи 10,5%

— Другие города 58,8%

— Симферополь 2,5%

— Санкт-Петербург 8,9%

— Стамбул 2,6%

— Калининград 2,7%

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