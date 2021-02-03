Скрип дверей и деформация: можно ли выжить в падающем лифте

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Для удобства граждан, особенно жителей многоэтажек, существуют лифты. Пользоваться ими удобно, но бывает опасно, когда лифт устаревает или ломается. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и выяснила, как распознать нерабочий лифт и что делать при его падении.

Ранее СМИ сообщили, что в жилом доме в столичном районе Митино лифт с ребенком пролетел вниз три этажа. Несовершеннолетний повредил ногу, ему потребовалась госпитализация. В московском главке МЧС «ВМ» подтвердили факт происшествия, но не стали комментировать информацию о состоянии пострадавшего.

Инцидентом заинтересовалась столичная прокуратура, она проводит проверку. В разговоре с «Вечерней Москвой» спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Дмитрий Коринный рассказал, что сотрудники экстренных служб учатся у лифтовых служб тому, как работать с неисправными лифтами и соответствующими ЧП.

— Есть только явные признаки сломанного лифта — скрипящие двери, деформированная кабина, повреждения и т. п. В случае с лифтом в Митине скорее всего имела место неисправность тормозной системы, механизмов, но такое предугадать нельзя. Вряд ли лифт пошел вниз, потому что тросы порвались. Это маловероятно, — заявил собеседник «ВМ».

Он уточнил, что при падении лифта должны срабатывать так называемые тормозные башмаки, которые немедленно реагируют на резкий срыв грузоподъемника вниз.

— Я бы осторожно относился к такому: «А вдруг трос оторвется?». Ну а что теперь, лифтами не пользоваться? На миллион человекопоездок приходится один срыв. Все, что человек сделал кривыми руками, — для него представляет опасность. Это наша плата за блага цивилизации, — сказал Коринный.

По его словам, конкретных рекомендаций по поведению в падающем лифте нет. Безусловно, нужно стараться сохранять спокойствие и не паниковать, а также можно попытаться упереться руками в стенку лифта и согнуть ноги. Тем не менее попытка сгруппироваться остается лишь попыткой, поскольку в падающем лифте «мы беззащитны», считает эксперт.

— Свой вес мы не умеем держать. В падающем лифте мы оказываемся в такой же ситуации, как если бы находились в резко затормозившем вагоне метро, — пояснил он.

Коринный добавил, что при инциденте с лифтом на место происшествия выезжают и сотрудники МЧС, и эксперты лифтовых служб. Если спасатели добираются первыми, то в их обязанности входит налаживание контакта с пассажирами лифта. Они могут приоткрыть двери кабины, не ломая их, чтобы обеспечить пострадавших воздухом и создать хоть какие-нибудь условия для их психологического комфорта. Однако далее все равно придется ждать «лифтовиков», заключил собеседник «ВМ».

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