Секреты тайм-менеджмента. Как лучше всего управлять временем

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Время летит, и порой его трудно контролировать и отслеживать. И как только время ускользает, ​​его уже никогда не вернуть. Для компаний и бизнесменов потерянное время равняется потерянным деньгам, поэтому навыки тайм-менеджмента необходимы для самосовершенствования и достижения целей. Это верно как для работы, так и для личной жизни. Как лучше всего управлять временем? Своими советами с «Вечерней Москвой» поделился продюсер Алексей Пеганов.

Прежде всего вы должны определить факторы, которые крадут ваше время. Тогда вы сможете от них избавиться или сократить их негативное влияние. Например, вы можете потратить час на перезагрузку компьютера и установку обновлений вместо выполнения важных проектов. Точное знание того, на что уходит ваше время, может помочь вам принять решение о делегировании задач или покупке программного обеспечения для ускорения некоторых низкоуровневых процессов.

Установка ограничения по времени для задачи может помочь вам освободить несколько лишних часов. Фактически это должно быть похоже на игру. Некоторые компании делят сотрудников на группы, и группа, которая первой завершает проект или задачу, получает вознаграждение. Вы можете применить этот принцип к любой задаче, которую выполняете сами. Установите определенный временной лимит, например час или два. Затем постарайтесь завершить задание в отведенное время и вознаградите себя чем-нибудь приятным, когда вы все сделаете вовремя.

Технологии сегодня помогают нам даже при управлении временем. Различные приложения помогают отслеживать время нахождения сотрудников в офисе, чтобы вы могли следить за их приходом и уходом. Интернет предлагает множество приложений и инструментов, многие из которых полезны для управления бизнесом, особенно для мониторинга и оценки повседневных процессов. Для многих приложений расширенные функции платных версий также могут дать вам дополнительный контроль и лучший пользовательский интерфейс.

Наличие списка дел всегда экономит время. Если у вас есть список, то не придется гадать о том, что стоит на повестке дня или что делать дальше. Вы ничего не забудете и сможете расставить задачи по приоритету. Список позволяет вам сосредоточиться и планомерно выстраивать порядок работы, сосредоточиться на чувстве удовлетворения каждый раз, когда вы вычеркиваете очередную задачу из своего списка. Списки также позволяют вам видеть и отслеживать свой прогресс. Даже если вас окружают отвлекающие факторы, список будет держать вас на правильном пути.

Перспективное планирование — важная часть тайм-менеджмента. В идеале вы должны планировать все дела заранее на неделю или по крайней мере на ближайшие дни. Когда вы точно знаете, что нужно сделать в течение дня или недели, вы останетесь организованным и сосредоточенным. Вы потратите всего несколько минут на планирование заранее, но это поможет изменить ваш стиль работы и добиться лучшего результата.

Утром делайте свои самые важные дела. Все эти стрессовые задачи, большая часть вашей работы, самые тяжелые задачи — для выполнения именно в утренние часы. Причина проста. По утрам у вас больше всего энергии, поэтому вы сможете эффективно и грамотно решать поставленные задачи. Кроме того, чувство выполненного долга в том, что вы совершите в первую очередь самое важное, сделает остаток дня намного лучше.

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