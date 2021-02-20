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Эксперт: Москва — лидер по развитию ИТ-компетенций школьников
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Эксперт: Москва — лидер по развитию ИТ-компетенций школьников

Марьяна Шевцова

Общество

Информационные технологии — самый быстроразвивающийся сектор мировой экономики. Сегодня в России ИТ-сфера — самая молодая и активно растущая, сообщил в субботу, 20 февраля, эксперт конкурса «Акселератор проектов МЭШ», коммерческий директор ИТ-компании Александр Малетов.

В новом проекте школьники 7–11-х классов и студенты первых курсов колледжей получили уникальную возможность попробовать свои силы в создании высокотехнологичных цифровых продуктов для главной образовательной платформы МЭШ. Ребятам предстоит разработать комплексные образовательные приложения и различные web-интерфейсы.

— Новый городской конкурс «Акселератор проектов МЭШ» в настоящее время является весьма актуальным. На данный момент у Москвы есть неограниченные возможности для развития ИТ-компетенций среди молодых специалистов. Поэтому я считаю, что такой проект обязательно нужно развивать и оказывать всяческую поддержку в его продвижении, — сказал Малетов.

Напомним, что регистрация для участия в проекте идет на сайте. Подробная информация доступна также в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

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