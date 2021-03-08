«Менеджер среднего звена»: Милонов объяснил, почему депутатам платят так много

Фото: Пресс-служба Госдумы

Политические деятели, возможно, зарабатывают необоснованно много, но этих денег едва хватает на содержание семьи и зарплаты помощников. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По его словам, большая часть средств сотрудников государственной службы уходит на командировки и на избирательный процесс:

— Я не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации.

Собеседник «ВМ» отметил, что на сегодняшний день заработная плата госдумовцев не превышает 300 тысяч рублей:

— Да, возможно, это необоснованно много, но, чтобы принять участие в избирательной кампании на самом старте, ты тратишь огромные деньги. И когда говорят, что в политику идут люди со ста рублями в кармане, — это неправда. Каждый депутат имеет избирательный фонд, и если он честно выполняет свои обязанности, декларирует свои расходы в рамках избирательной кампании, то там уже набегает внушительная сумма.

При этом Милонов заявил, что у политика нет каких-либо гарантий. Да и для получения статуса депутата, напомнил парламентарий, нужно сначала выиграть на выборах:

— Чтобы стать депутатом Госдумы, ты должен одержать победу во время избирательного процесса. Да и, в принципе, россияне сами избирают политиков. Они прекрасно знают, на какие условия их выбирают.

Негативно Милонов высказался о своих коллегах в нижней палате парламента, которые тоже считают, что зарплату законодателей необходимо урезать:

— Очень много у нас в Госдуме тех, кто требуют снизить зарплату депутатам до 40 тысяч рублей. Это чистой воды популизм. Я считаю, что именно такие инициаторы никогда, видимо, не держали в руках зарплатную карточку, а финансы к ним поступают со стороны.

В заключение Милонов выразил надежду на то, что к таким требованиям никто прислушиваться не будет.

Ранее россияне, принявшие участие в исследовании компании Ipsos, заявили, что у политиков и банкиров неоправданно высокие зарплаты. В онлайн-опросе приняли участие 20,5 тысячи человек из 28 стран, в РФ выборка составила примерно 500 человек.

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