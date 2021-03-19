Потребительский кредит: особенности и условия займа

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

У многих людей в жизни может сложиться такая ситуация, когда собственных средств на определенные цели не будет хватать, и придется брать кредит. К такому выбору необходимо быть подготовленным и осознавать всю ответственность за принятое решение. В первую очередь следует изучить все возможные варианты. Чаще всего люди делают выбор в пользу потребительского кредита.

В чем заключается суть потребительского кредита?

Такой вид кредита означает определенную сумму денег, которую человек берет у банка взаймы для покупки каких-либо товаров или услуг. При этом стоит помнить, что потребительский кредит могут получить только граждане, а на организацию его оформить не получится.

Виды потребительского кредита

Существует несколько видов такого займа в зависимости от ряда признаков. Например, потребительские кредиты бывают целевые и нецелевые. В первом случае человек приходит в магазин техники, где хочет приобрести стиральную машину. Собственных средств ему не хватает, тогда оформляется POS-кредит (point of sales — от английского «точка продаж»), и банк переводит деньги магазину напрямую. Кстати, часто ставки по целевым кредитам ниже, особенно если магазины и банки сотрудничают. Однако если человек просто взял деньги и не объяснял, на что именно сумма была потрачена — это нецелевой кредит.

Помимо этого, потребительский кредит различается по обеспечению. Как правило, финансовой организации нужны еще гарантии, что заемщик вернет обратно взятую большую сумму. Тогда требуется залог — им могут быть машина, любое другое имущество вроде дачи или же поручительство других физлиц. При этом заемщик может спокойно пользоваться, например, авто все время, что возвращает кредит. Однако на этот период он утрачивает право подарить или продать залоговую вещь.

Также бывают краткосрочные и долгосрочные кредиты. Стоит отметить, что срок значительно влияет на размер процента по кредиту. Обычно чем больше срок займа, тем ниже будет ставка.

Как правильно выбрать кредитное предложение?

1. Оценить возможности. Нужно рассчитать, сколько именно денег и на какой срок требуется. Также нельзя забывать, что помимо основной суммы придется вернуть проценты. Поэтому брать кредит стоит только если есть работа со стабильной зарплатой и финансовая подушка безопасности хотя бы на шесть месяцев.

2. Сравнить условия сразу в нескольких банках. Не стоит останавливаться только на одной кредитной организации, возможно в другой условия будут намного лучше. Сравнить банки сразу по нескольким параметрам можно, например, по ссылке https://finance.rambler.ru/financial-promo/category-potrebitelskie-kredity.

3. Внимательно читать договор, проверив несколько важных пунктов. Не стоит полагаться на внимательность и честность банка, лучше проверить в документах все несколько раз и по возможности — с юристом. В частности, нужно убедиться в правильности следующих пунктов: графика платежей, условий досрочных выплат, штрафов, а также обработки персональных данных.

Лучше не торопиться с подписанием договора. Как правило, человек имеет право подумать над предложением в течение нескольких дней. В этот период кредитная организация не имеет права менять условия договора. Физлицо же за этот срок должно сравнить несколько предложений из разных банков и выбрать наиболее подходящее.

Необходимые условия для получения потребительского кредита

Во-первых, человек обязан предоставить банку ряд документов. Необходимыми являются паспорт гражданина РФ, в котором должна быть отметка о регистрации. Кроме того, потенциальный заемщик должен написать заявление на кредит. Иногда требуется еще один документ, который может удостоверить личность заявителя — например, права.

Во-вторых, банки иногда запрашивают справку о доходах. Она нужна кредитной организации для того, чтобы удостовериться в платежеспособности желающего взять кредит. Также от доходов потенциального заемщика напрямую зависит максимальная сумма кредита. Банк будет считать человека надежным, учитывая размер и стабильность его дохода, а также его кредитную историю.

В-третьих, банк может прописать в договоре пункт об обязательном страховании жизни, здоровья или вещи/услуги, на которую берется кредит. Это нужно для того, чтобы в будущем снизить вероятные кредитные риски. Конечно, заемщик имеет право не согласиться на эти условия и подыскать вариант получше в другом месте. Однако стоит знать, что часто банки охотно идут навстречу согласившимся на страхование. В частности, заемщику могут предложить более привлекательные условия по размеру, сроку или процентной ставке кредита.

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