Авторство этой пословицы (My house is my castle) приписывают английскому юристу XVII века Эдуарду Коку. Дом — самое безопасное место на земле, где можно чувствовать себя собой. Крылатая фраза актуальна и сегодня: по данным Главного управления Росгвардии по Москве, установка охранных сигнализаций становится все популярнее среди жителей мегаполиса.

Угроза жилищу со стороны злоумышленников существует в любое время года, но в период, когда москвичи уезжают в отпуска или на дачи, оставляя свои дома без присмотра, риски стать жертвой воров повышаются. Это золотое время для преступников. К счастью, есть немало способов обезопасить свое имущество от их посягательств.

— Во-первых, жителям первых этажей не стоит убирать решетки с окон и балконов, — говорит известный адвокат Максим Калинов. — Такая преграда по-прежнему защищает квартиру от случайных налетчиков. Во-вторых, можно установить скрытую видеокамеру в квартире. В случае кражи современные методы расследования позволят раскрыть преступление по горячим следам. Комплексная система безопасности по видеозаписи лица «непрошеного гостя» определит личность человека.

По данным ГУ МВД по Москве, за минувший год количество квартирных краж снизилось на 41,6 процента, краж транспортных средств — на 41,1 процента, грабежей стало меньше на 36,3 процента, разбоев — на 35,5 процента. На 29 процентов снизилось количество преступлений, совершенных с применением оружия. В положительной динамике большую роль сыграла система видеонаблюдения в городе. При ее помощи полицейские раскрыли 5085 преступлений, в том числе 1713 краж. Оказалось, умные гаджеты легко вычислят не только внешность нарушителя, но и его паспортные данные, место проживания и весь путь до места совершения кражи.

— Установленные в квартире скрытые видеокамеры (с сохранностью данных на жестком диске) — неплохой вариант. Но они уступают системам сигнализации, — поясняет Максим Калинов. — Допустим, преступники прокрались в дом. Камера может только запечатлеть этот момент, а сигнализация защитит, ведь благодаря ей в течение пяти минут приедет наряд Росгвардии. Охранная сигнализация — лучшее средство от несанкционированного проникновения в дом и обеспечения безопасности. Мне не раз приходилось слышать от людей, что благодаря сигнализации им удалось не только спасти имущество, но и жизнь. И дело касается не только квартирных краж, имеют место и домашнее насилие, и разборки с соседями или непрошеными гостями. Скорость оказания помощи здесь играет большую роль. Поэтому наряду Росгвардии разрешено ехать на вызов по выделенной полосе и задерживать злоумышленников.

Десять лет назад позволить установить сигнализацию в квартире могли далеко не все, сегодня стоимость услуги сократилась вдвое. Стоимость уменьшилась, а функционал увеличился. Датчики фиксируют открытие дверей, движение, работают, не расходуя электроэнергию. Поставить или снять с охраны можно с удобной клавиатуры или мобильного приложения. Оборудование не имеет проводов, и не будет выделяться в интерьере квартиры. Например, охранная система МГТС (входит в группу компании МТС) работает через два защищенных канала: по фиксированной сети через GPON-канал и резервный канал мобильной связи.

— Цена сигнализации в квартиру варьируется и зависит от выбранного пакета. В базовый набор уже входят беспроводной датчик открытия входной двери и умный датчик движения — не стоит беспокоиться, что он будет срабатывать на вашу кошку или собаку. При желании можно также установить светозвуковой оповещатель или дополнительные датчики, особенно если речь идет о большой квартире. Оборудование можно купить или взять в аренду. Абонентская плата формируется исходя из количества установленных датчиков, — говорит руководитель по маркетингу на массовом рынке Московского региона МТС Андрей Панкратов. — Наша компания мониторит работу сети и обеспечивает круглосуточную техническую поддержку оборудования охраны.

Система может передать сигнал тревоги, даже когда отключено электричество. Кроме того, хозяева квартиры могут управлять ею, получать информацию от датчиков в режиме реального времени через мобильное приложение в любой точке мира, где есть интернет. А значит, можно быть уверенным в сохранности своего дома.

РЕЖИМ ОХРАНЫ

Система сигнализации устанавливается в режим охраны после ввода кода на клавиатуре и снимается с охраны этим же способом. Сдавать квартиру на охрану вы сможете после заключения договора между вами и управлением вневедомственной охраны.

