Еда с доставкой становится потребительской привычкой

Фото: Алексей Орлов,«Вечерняя Москва»

Пандемия усилила развитие сервисов по доставке еды, и сегодня остается только гадать, надолго ли потребитель сохранит привычку заказывать ресторанную еду домой. За прошлый год оборот рынка доставки еды в России увеличился на 47%. Этот тренд вынуждает рестораны не только пересматривать меню, включая в него более удобные для доставки блюда, но и вкладываться в автоматизацию бизнеса, активнее использовать цифровые технологии.

Что включить в меню доставки?

Влиться в тренд еще не поздно. Если перед рестораном стоит задача по организации собственной доставки или по подключению к одной из уже действующих служб, то перед составлением меню важно понять:

есть ли у заведения возможность качественно упаковать еду на вынос? сохранит ли блюдо презентабельность за время доставки? как изменятся его вкусовые свойства за 20-30 минут? покрывает ли рентабельностью блюда затраты на курьерские услуги?

Ответы на эти вопросы позволят выбрать из меню наиболее подходящие для доставки блюда или откорректировать рецептуру, чтобы готовая еда дольше сохраняла презентабельный вид. Если учесть, что в среднем лояльный клиент готов ждать еду из ресторана 60 минут, то для доставки подойдут блюда, время приготовления и упаковки которых не превышает получаса. Важно протестировать доступную на рынке упаковку: от ее качества зависит, сохранит ли блюдо товарный вид.

Автоматизация доставки еды

Изобретать велосипед здесь не придется. Удобные продукты по автоматизации доставки еды на рынке есть. Посмотрите, как работает система автоматизации ресторана и доставки. Один продукт может одновременно решать задачи по складскому учету, вести статистику продаж, поддерживать программу лояльности, управлять меню, контролировать загрузку кухни и курьеров, принимать заказы через сайт или мобильное предложение, помогать в расчете заработной платы.

Для автоматизации доставки на кухне устанавливается экран, чтобы повара видели список заказов и оперативно уведомляли службу доставки о его готовности. В заведении устанавливается терминал для приема и добавления заказов. На смартфоны курьеров скачивается приложение, чтобы они могли следить за статусом своих заказов и отчитываться о проделанной работе.

Доставка как шанс на развитие

По итогам прошлого года доставка готовых блюд стала самым быстрорастущим сегментом рынка фуд-сервиса. Некоторые участники рынка признаются, что именно оперативно организованная доставка позволила им остаться на плаву. Все крупные сервисы по доставке готовой еды заявили о росте числа партнеров и о расширении аудитории, заказывающей доставку.

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