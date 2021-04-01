Как центр Москвы готовят к весенне-летнему сезону

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В четверг, 1 апреля, в Москве стартует месячник по благоустройству. Столицу приготовят к летнему сезону, очистив дворы и магистрали от зимнего мусора. «Вечерняя Москва» узнала, как коммунальщики намерены привести центр города в порядок.

Техники достаточно

Сотрудникам «Жилищника» предстоит во время месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 по 30 апреля, заняться промывкой и ремонтом фасадов зданий, покраской и ремонтом ограждений, промывкой дорог и дорожных знаков, облагораживанием зеленых территорий и наведением порядка во дворах.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Для этого только в Мещанском районе приготовлены девять тракторов, пять подметально-вакуумных машин, два больших пылесоса и две многофункциональные коммунальные машины, осуществляющие высокую мойку под давлением.

— Вся техника покрашена, переведена на весенне-летнюю эксплуатацию в полном объеме. Техническая база нашей организации полностью готова к проведению месячника по благоустройству. Кроме того, мы закупили 3000 литров краски, 600 грабель, лопат, укрывного материала, семян. Большая часть оборудования завезена на мастерские участки. Потому что к проведению месячника мы в принципе уже приступили, — рассказала директор ГБУ «Жилищник Мещанского района» Анна Колесникова, отметив, что и техники, и инвентаря вполне достаточно для того, чтобы убрать весь муниципалитет, в котором проживает 61 тысяча человек.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Также закуплено 480 литров моющего средства для промывки фасадов 210 домов Мещанского района и 6000 литров моющего средства для дорог и дворовых территорий. Помимо мытья зданий, коммунальщики займутся прогребанием газонов, приведением водосточной системы, дорожных неровностей и контейнерных площадок в порядок.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Финалом месячника по благоустройству станет субботник 24 апреля. В Мещанском районе он пройдет в Екатерининском сквере. По словам Анны Колесниковой, во время мероприятия планируется посадить 29 деревьев и 157 кустарников. Принять участие смогут все желающие. Горожанам дадут весь необходимый инвентарь, а также маски и перчатки в рамках санитарных правил по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Центр столицы благоустроят масштабно

В общей сложности на территории Центрального административного округа субботник пройдет на 40 объектах. А всего весной 2021 года в ЦАО посадят 700 деревьев и 15 тысяч кустарников.

Благоустраивать ЦАО после зимы будут масштабно. В порядок приведут 2780 дворовых территорий, 1036 объектов дорожного хозяйства, объекты озеленения на площади в два миллиона 647 тысяч квадратных метров, 275 тысяч квадратных метров витрин предприятий потребительского рынка и услуг, а также 190 памятников и 4246 фасадов домов. И это далеко не полный список работ.

— Во время месячника благоустройства планируется провести почти 50 видов работ. Среди них восстановление газонов, разбивка цветников, высадка деревьев, ремонт детских и спортивных площадок, скамеек, опор освещения и так далее, — сообщил «ВМ» префект ЦАО Владимир Говердовский.

Субботник пройдет в обычном формате

По его словам, особенность именно Центрального округа заключает в большом количестве мест для прогулок и отдыха — бульвары, пешеходные зоны, набережные.

— Все улицы ЦАО, что называется, на виду. В округ приезжают работать, отдыхать москвичи из других округов, области, приезжают туристы. Наша задача — как можно скорее привести улицы, фасады, витрины в порядок. Площадь поверхностей в округе, которые планируется промыть, — 11,5 миллиона квадратных метров. Будет задействовано 700 единиц техники, 71 автовышек и почти 10 000 человек, — резюмировал спикер.

Префект ЦАО также пригласил всех жителей на общегородской субботник. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие не проводилось. А в этом году оно должно состояться в обычном формате, но с небольшими особенностями в виде необходимости ношения масок и перчаток. Плюс субботник будет всего один, а не два, как было запланировано в прошлом году.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

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