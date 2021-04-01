Бумажный кораблик призывает весну

Гоша и Варя Чевыкаловы пускают самодельные бумажные кораблики по реке Котловка в Москве — этой игре их научила мама Ирина / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожалуй, самое долгожданное время года для многих — это весна. Время, когда на деревьях набухают почки, за окном слышно пение птиц, а по улицам текут ручьи, оттаивают реки и пруды. Значит, самое время запускать бумажные кораблики — это одна из любимых весенних забав московских семей.

Традиция пускать по воде бумажные кораблики берет свое начало еще в XIX веке. По словам историка и москвоведа Александра Васькина, в Российской империи таким образом люди призывали весну и теплую погоду.

— Как правило, кораблики начинали пускать в последние дни марта, на праздник Алексея Теплого, — рассказал он. — Примерно в эти же дни собирали и пили первый березовый сок.

Поделку из бумаги мастерили как дети в деревнях, так и в больших городах — это было любимым занятием для всех.

— С тех пор эта забава стала передаваться из поколения в поколение и дошла до наших дней, — добавил москвовед.

Александр Васькин отметил, что запуск корабликов в XXI веке — это своего рода дань традиции наших предков, которые таким образом прощались с зимой.

Почти у каждого современного москвича есть детские воспоминания, связанные с бумажными кораблями: кто-то запускал их с родителями, другие ходили с друзьями после школы к пруду или речке, чтобы отправить свою поделку в дальнее плавание. А теперь уже повзрослевшие москвичи мастерят кораблики со своими детьми. В семье Чевыкаловых бумажные кораблики любят запускать все. 10-летний Гоша вместе со старшей сестрой Варей и мамой Ириной каждую весну ходят к речке.

— Гоша делает кораблики сам, уже так хорошо научился, что за 5 минут может смастерить сразу несколько, — поделилась Ирина Чевыкалова.

Детям это занятие очень нравится. Они с интересом наблюдают, куда поплывет их кораблик и, конечно, расстраиваются, если чей-то утонул.

— Это для них стимул в следующий раз сделать корабль надежнее, — добавила Ирина.

Ирина и сама любила запускать кораблики в раннем детстве.

— Мы жили в другом городе, в последнем на улице деревянном доме, а дальше начиналось болото, — поделилась она воспоминаниями. — Там был большой ручей. Кораблики меня научил папа запускать, было очень весело.

Оказывается, с помощью корабликов можно еще и географию учить. Заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» Максим Войлоков ведет в учреждении образовательный кружок «По странам и континентам», в рамках которого, помимо теоретических заданий, есть и практические.

— Например, я рассказываю детям об известной реке Амазонке в Бразилии, но, поскольку поехать и увидеть вживую ее мы не можем, то в качестве примера я вожу ребят на различные водоемы Москвы, — пояснил Максим Войлоков.

Свои занятия он старается сделать максимально творческими, чтобы разбудить в детях интерес к географии.

— Поэтому я придумал использовать бумажные кораблики, которые мы запускаем вместе во время походов на водоемы, — поделился педагог.

В частности, на примере плывущих кораблей Максим Войлоков объясняет разновидности течения рек.

— Где-то оно более быстрое, где-то кораблики плывут медленно, — пояснил он. — Так ребята лучше усваивают изученный материал.

Каждый кораблик ребята делают своими руками, разукрашивая в разные цвета. По желанию можно украсить поделку рисунком или надписью.

А еще ученики Дворца творчества устраивают между собой соревнования — чей корабль доплывет первым, какой не утонет.

— Получается игра, совмещенная с образованием, — подчеркнул Максим Войлоков.

Кстати, в планах у педагога с помощью 3D-принтера, что установлен в лаборатории дворца, напечатать детали для более серьезного и надежного корабля, который потом также можно будет запустить на речке.

— Если задуманное получится осуществить, то к географии добавится еще и моделирование — я за всестороннее развитие школьников, — поделился Максим Войлоков.

Используют бумажные кораблики в своей работе и столичные экскурсоводы. В парке Северного речного вокзала после реконструкции установили мини-копию канала имени Москвы. В определенные часы там запускается механизм, создающий течение. Московский краевед Ирина Вишнякова решила внедрить этот экспонат в свои экскурсии по обновленному вокзалу.

— Теперь, когда гуляю с жителями и гостями столицы в этом районе, всегда стараюсь подвести их к этому импровизированному каналу с шлюзами, особенно если в группе есть дети, — рассказала она. — И взрослые, и дети там запускают кораблики, что добавляет интерактива в мои экскурсии. Я знаю, что так делают и многие мои коллеги.

По словам Ирины Вишняковой, те экскурсоводы, которые работают с детской аудиторией, даже учат ребят делать кораблики, рассказывая им об этой весенней забаве.

— Бывает, что современные дети не знают, что есть такое развлечение, — добавила Вишнякова.

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