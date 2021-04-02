Как стать экспонатом выставки трупов Body World

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Проходящая в Москве анатомическая выставка «Мир тела» вызвала общественный резонанс и побудила многих к философским размышлениям. Стоит ли после смерти давать «вторую жизнь» своему телу? Речь, конечно, о передаче его создателям научно-познавательной экспозиции. Могут ли москвичи после смерти по доброй воле стать объектами искусства, как и кому еще есть возможность завещать свое тело, а главное, насколько это трудоемкий процесс, разбиралась «Вечерняя Москва».

Унаследование не для всех

Забальзамированные человеческие тела, привезенные в столицу в марте, — дело рук немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса. Благодаря изобретению пластинации ему удалось прославиться на весь мир. Этот метод бальзамирования умерших позволяет сохранить ткани в идеальном состоянии на сотни лет.

Анатомическая выставка «Мир тела» — это не подобие «лаборатории для общего обозрения». Его создатель и организаторы оформили экспозицию достаточно художественно. В помещении с приглушенным светом и лирической музыкой каждое тело — это объект искусства. Многих посетителей настолько впечатлило увиденное, что они задумались над судьбой и своего тела после смерти.

Как пояснил куратор экспозиции «Мир тела» Денис Горшков, для москвичей, да и остальных жителей России заключение такого договора о донорстве невозможно. Причина тому — шквал негатива, который неизбежно обрушился на организаторов выставки. За все годы ее существования нашлись не только ценители, но и активные противники такого искусства. Например, в Москве выставку уже требовали проверить, запретить для посещения детям или вовсе закрыть. Но, несмотря на это, экспозиция пользуется большим спросом у горожан. Ради этого они даже стоят в огромных очередях.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Согласно договору о донорстве, чтобы передать свое тело нашей выставке, человек должен иметь немецкое или американское гражданство. Конечно, никто из россиян его не пытался получить ради таких целей. Никто нам никаких запретов не ставил — это просто наше решение в связи с тем, что много шума на ровном месте, — пояснил куратор выставки «Мир тела» Денис Горшков.

К слову, чтобы россиянину получить американское или немецкое гражданство, придется потратить на это немало сил и времени. Необходимо знать язык на достаточно высоком уровне, прожить в стране несколько лет, сдать тесты на знание истории и законов страны — и это еще не полный список требований. Так что процесс достаточно сложный и не факт, что оправданный ради подобного донорства.

Законная альтернатива

Если этот вариант завещания своего тела после смерти, как выяснилось, доступен не всем, то наука к россиянам менее строга. Медицинский адвокат Алексей Горяинов рассказал «ВМ», что завещать свое тело для использования в медицинских, научных и учебных целях по закону можно.

— Для этого прижизненно человек должен выразить свою волю в письменной нотариально удостоверенной форме. Это правило установлено ч.1 ст. 68 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Таким образом, процедура достаточно проста. Сложность может возникнуть только в том, что об этом волеизъявлении должны вспомнить после наступления смерти человека. Единого реестра, как мне известно, таких волеизъявлений не ведется, — добавил национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права, медицинский адвокат Алексей Горяинов.

По словам специалиста, в федеральном законе не уточняется, какой именно организации человек может передать свое тело после смерти.

— Запрета на указание конкретного учреждения, чьи уставные цели соответствуют ст. 68 в волеизъявлении, я не вижу, — заключил эксперт.

Завещай, если сможешь

Самый очевидный вариант «завещания себя» — это медицинские вузы. Там мертвые тела используют для изучения анатомии и тренировки мастерства. «Вечерняя Москва» связалась с несколькими крупными медицинскими университетами столицы, чтобы выяснить, были в их практике подобные предложения от горожан или нет. Академик РАН, доктор медицинских наук и профессор первого МГМУ им И. М. Сеченова Владимир Сергиев сообщил, что в их институте таких ситуаций не было. В РНИМУ им. Н. И. Пирогова последовал похожий ответ.

— У нас таких случаев не было. Все происходит исключительно через представителей государственных органов. Другими способами биоматериал в университет не поступает, — сказала сотрудник пресс-службы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Гусева.

А вот завещать свое тело в ФФМ МГУ им М. В. Ломоносова и вовсе оказалось невозможно. По словам представителей университета, для этого у них нет необходимого оборудования. Так что студенты изучают анатомию исключительно при помощи компьютерных технологий.

— Чтобы таких принимать, нужен морг, а у нас его нет, так что и перспектив для этого нет. Для самого человека это трудоемкий вопрос, который ему нужно прорабатывать, изучить законодательство, найти подходящее место, морг. Труп ведь нужно обработать сначала, чтобы не было разложения. Так что слишком много всего человеку нужно учесть, — разъяснил главный научный сотрудник лаборатории трансляционной медицины ФФМ МГУ им М. В. Ломоносова Юрий Архипенко.

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