Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Слон умеет ходить бесшумно, а ворон бывает рогатым
Юный хоккеист Тимофей Савинов никогда раньше не видел Кафрских рогатых воронов. Он сфотографировал этих удивительных птиц, чтобы потом показать родителям / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Слон умеет ходить бесшумно, а ворон бывает рогатым

Александр Кудрявцев

Общество

8 апреля в Московском зоопарке прошла благотворительная экскурсия для детской хоккейной команды клуба «Тигры».

В мероприятии поучаствовали дети в возрасте от 6 до 9 лет.

Ребята приехали в столицу из подмосковного поселка Тучково. Для многих из них это первое посещение зоопарка, а некоторые до этого дня никогда не были в столице.

Поездку юные спортсмены выиграли на Московском межрайонном турнире по хоккею с шайбой, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Эту экскурсию организовали для юных спортсменов за то, что они заняли на соревнованиях первое место.

Сотрудники зоопарка показали юным хоккеистам вольеры с пандами, альпаками и гривистым волком, которого внешне очень легко спутать с лисой. Дети с удовольствием фотографировались с тюленями и черными аистами. Но, конечно, самые яркие впечатления у ребят вызвала встреча со слонами.

— Они удивительно большие. Нам еще рассказали, что на самом деле слоны не боятся мышей. А хобот слона — это сразу и нос, и верхняя губа. А еще они ходят тихо, почти бесшумно. Хотя я всегда думал, что такие большие и тяжелые животные должны громко топать, — поделился впечатлениями юный хоккеист Сергей Кожушков.

Еще во время экскурсии ребята увидели занесенных в Международную Красную книгу кустарниковых собак.

В конце своего увлекательного путешествия по Московскому зоопарку юные хоккеисты посетили павильон «Дом птиц». Здесь живут более 70 видов различных пернатых: от папуасских птиц-носорогов до пингвинов Гумбольдта.

С багажом новых впечатлений ребята отправились домой в Тучково, чтобы продолжить тренировки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимофей Максимов, тренер десткой команды хоккейного клуба «Тигры»:

— Наша команда существует с 2015 года, но в соревнованиях такого уровня, как межрайонный турнир, мы участвовали впервые. Всего провели четыре матча. Было тяжело, борьба была сложной. Но когда ребята узнали, что победители поедут в зоопарк, сразу же воодушевились. В финале мы буквально выцарапали победу у соперников из команды «Орлы».

Читайте также: Сборные московских университетов и предприятий начали подготовку к спартакиаде

зоопаркхоккейдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в