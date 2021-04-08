Слон умеет ходить бесшумно, а ворон бывает рогатым

Юный хоккеист Тимофей Савинов никогда раньше не видел Кафрских рогатых воронов. Он сфотографировал этих удивительных птиц, чтобы потом показать родителям / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

8 апреля в Московском зоопарке прошла благотворительная экскурсия для детской хоккейной команды клуба «Тигры».

В мероприятии поучаствовали дети в возрасте от 6 до 9 лет.

Ребята приехали в столицу из подмосковного поселка Тучково. Для многих из них это первое посещение зоопарка, а некоторые до этого дня никогда не были в столице.

Поездку юные спортсмены выиграли на Московском межрайонном турнире по хоккею с шайбой, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Эту экскурсию организовали для юных спортсменов за то, что они заняли на соревнованиях первое место.

Сотрудники зоопарка показали юным хоккеистам вольеры с пандами, альпаками и гривистым волком, которого внешне очень легко спутать с лисой. Дети с удовольствием фотографировались с тюленями и черными аистами. Но, конечно, самые яркие впечатления у ребят вызвала встреча со слонами.

— Они удивительно большие. Нам еще рассказали, что на самом деле слоны не боятся мышей. А хобот слона — это сразу и нос, и верхняя губа. А еще они ходят тихо, почти бесшумно. Хотя я всегда думал, что такие большие и тяжелые животные должны громко топать, — поделился впечатлениями юный хоккеист Сергей Кожушков.

Еще во время экскурсии ребята увидели занесенных в Международную Красную книгу кустарниковых собак.

В конце своего увлекательного путешествия по Московскому зоопарку юные хоккеисты посетили павильон «Дом птиц». Здесь живут более 70 видов различных пернатых: от папуасских птиц-носорогов до пингвинов Гумбольдта.

С багажом новых впечатлений ребята отправились домой в Тучково, чтобы продолжить тренировки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимофей Максимов, тренер десткой команды хоккейного клуба «Тигры»:

— Наша команда существует с 2015 года, но в соревнованиях такого уровня, как межрайонный турнир, мы участвовали впервые. Всего провели четыре матча. Было тяжело, борьба была сложной. Но когда ребята узнали, что победители поедут в зоопарк, сразу же воодушевились. В финале мы буквально выцарапали победу у соперников из команды «Орлы».

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