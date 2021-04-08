Слон умеет ходить бесшумно, а ворон бывает рогатым
8 апреля в Московском зоопарке прошла благотворительная экскурсия для детской хоккейной команды клуба «Тигры».
В мероприятии поучаствовали дети в возрасте от 6 до 9 лет.
Ребята приехали в столицу из подмосковного поселка Тучково. Для многих из них это первое посещение зоопарка, а некоторые до этого дня никогда не были в столице.
Поездку юные спортсмены выиграли на Московском межрайонном турнире по хоккею с шайбой, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Эту экскурсию организовали для юных спортсменов за то, что они заняли на соревнованиях первое место.
Сотрудники зоопарка показали юным хоккеистам вольеры с пандами, альпаками и гривистым волком, которого внешне очень легко спутать с лисой. Дети с удовольствием фотографировались с тюленями и черными аистами. Но, конечно, самые яркие впечатления у ребят вызвала встреча со слонами.
— Они удивительно большие. Нам еще рассказали, что на самом деле слоны не боятся мышей. А хобот слона — это сразу и нос, и верхняя губа. А еще они ходят тихо, почти бесшумно. Хотя я всегда думал, что такие большие и тяжелые животные должны громко топать, — поделился впечатлениями юный хоккеист Сергей Кожушков.
Еще во время экскурсии ребята увидели занесенных в Международную Красную книгу кустарниковых собак.
В конце своего увлекательного путешествия по Московскому зоопарку юные хоккеисты посетили павильон «Дом птиц». Здесь живут более 70 видов различных пернатых: от папуасских птиц-носорогов до пингвинов Гумбольдта.
С багажом новых впечатлений ребята отправились домой в Тучково, чтобы продолжить тренировки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тимофей Максимов, тренер десткой команды хоккейного клуба «Тигры»:
— Наша команда существует с 2015 года, но в соревнованиях такого уровня, как межрайонный турнир, мы участвовали впервые. Всего провели четыре матча. Было тяжело, борьба была сложной. Но когда ребята узнали, что победители поедут в зоопарк, сразу же воодушевились. В финале мы буквально выцарапали победу у соперников из команды «Орлы».
Читайте также: Сборные московских университетов и предприятий начали подготовку к спартакиаде