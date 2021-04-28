Пешеходная зебра велосипеду не товарищ

Инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Курилина проводит беседу с одиннадцатиклассниками Владом Ивановым и Иваном Алексиным (слева направо)/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа столицы провели рейд «Велосипедист». Они напомнили жителям столицы Правила дорожного движения.

Полицейские обосновались неподалеку от пешеходного перехода на Краснопрудной улице. По их словам, именно в таким местах велосипедисты совершают больше всего нарушений.

— Проблема в том, что москвичи постоянно куда-то спешат, опаздывают. А по правилам, чтобы перейти улицу, нужно остановиться, слезть с велосипеда и пройти этот участок дороги пешком, везя за собой «железного коня». Но мало кто соблюдает это требование. Особенно часто правило нарушают курьеры, которые стремятся поскорее доставить заказ, — говорит инспектор ГИБДД, капитан Андрей Мезенцев.

Движение по переходу, около которого дежурят полицейские, регулируется светофором. Загорается зеленый, и люди спешат перейти улицу, пока разрешающий сигнал горит. Тут к дороге подъезжает курьер на велосипеде. Он так спешит проехать по зебре, что чуть не сбивает пешехода.

Андрей Мезенцев останавливает курьера, просит предъявить документы и объясняет, что пересекать проезжую часть верхом на велосипеде нельзя.

— Но я спешу доставить заказ. У меня 10 минут, иначе — штраф. И что случится, если я проеду по зебре, а не пройду пешком? — оправдывается Казанцов Мамасалиев.

— Это нарушение Правил дорожного движения, которые, между прочим, придуманы для вашей же безопасности. Если вы ездите на велосипеде, нужно обязательно изучить их и никогда не нарушать, иначе это может закончиться трагедией, — заявляет капитан Мезенцев и составляет протокол.

Дальше полицейские отправляются к школе на Русаковской улице. Сейчас школьники как раз возвращаются с уроков. Два парня подъезжают к дороге на самокатах, но останавливаются и переходят улицу пешком.

— Правильно делаете, — обращается к ребятам капитан Татьяна Курилина. — Возьмите памятки, сделанные в виде комиксов, повторите Правила дорожного движения.

ЭТО ЗАКОН

Статья 12.29 Кодекса об административных правонарушениях России «(Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») предусматривает ответственность для тех, кто проезжает по пешеходному переходу на велосипеде или самокате. Нарушителям этого пункта кодекса грозит штраф 800 рублей.

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