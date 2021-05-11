«Пенсионеры в форме охранников»: можно ли защитить детей от школьных стрелков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Девять человек погибли и более 20 пострадали из-за стрельбы, произошедшей во вторник, 11 мая, в казанской школе. Среда,12 мая, объявлена в Татарстане днем траура. Что можно и нужно сделать, чтобы повысить уровень безопасности детей в образовательных учреждениях и избежать повторения подобных трагедий, разбиралась «Вечерняя Москва».

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. Злоумышленник, открывший огонь, задержан правоохранителями. Им оказался бывший ученик этого образовательного заведения. В результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы, учительница и еще одна женщина, пострадал 21 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что есть только три способа, чтобы минимизировать риски возникновения подобных ситуаций в детских учреждениях: стандартизировать охрану в них, «освежить» охранное законодательство и приоритетно выделять деньги учреждениям на обеспечение безопасности.

— Если мы хотим, чтобы такие трагедии не повторялись, нужно позаботиться о трех вещах. Во-первых, охрана объектов образования должна осуществляться по единым стандартам. В 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Но он является не обязательным, а факультативным. В тех регионах, где он стал обязательным, нет таких трагедий, нет ни краж, ни посторонних в детских учреждениях, — сказал он.

Выборный добавил, что такой стандарт должен стать обязательным для всех регионов. Также, по его словам, пришло время «осовременить охранное законодательство». Действующий закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» был принят в 1992 году.

— Он имеет оттенки советского прошлого. Тогда мы не знали, что такое частная охрана. Проект федерального закона подготовлен и находится на согласовании правительства, — добавил депутат.

Также Выборный подчеркивает, что финансирование всех детских учреждений в вопросе обеспечения безопасности должно быть не по остаточному принципу, а приоритетным.

— При этом при выборе охранной организации для оказания охранных услуг нужно ориентироваться на качество подготовки сотрудников и опыт работы организаций, — отметил Выборный.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Заместитель председателя Национального родительского комитета Петр Попов сходится с депутатом во мнении, что давно необходимо обеспечить централизованную службу безопасности в детских образовательных учреждениях и оборудовать учреждения рамочными металлодетекторами.

— Надо, чтобы не директора школ выбирали охрану, а министерство образования на тендерной основе формировало госзаказ и некая структура его выполняла. Это может быть ЧОП, который отвечал бы всем требования. Возможно, даже Росгвардия: военизированная, с вооружением, наделенная определенными полномочиями. Не просто дядя Вася, который подешевле вышел, и директор школы его нанял, — говорит Попов.

Он напомнил, что трагедия в Казани — не первый подобный случай. По словам Попова, после каждой подобной ситуации тема обеспечения детской безопасности в образовательных учреждениях обсуждается, но «не сдвигается с мертвой точки».

— Профилактика экстремизма — тоже немаловажный фактор, но это косвенная составляющая. Сначала надо обеспечить безопасность, а потом профилактику и работу с детьми, — добавил Попов.

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков сходится во мнение с другими экспертами, что обеспечение безопасности образовательных учреждений нужно перевести под контроль государства.

— Каждый раз, когда случается трагедия, подобная казанской, мы начинаем говорить о том, что нужно было сделать, чтобы ее не допустить. Должна быть разработана реальная федеральная программа, которая сделает стандарт по охране объектов образования обязательным, и деньги на охрану будут выделяться из федерального бюджета, а не из бюджета самих учреждений, — говорит он.

По словам Цветкова, сегодня не всем школам и вузам хватает денег на охрану, «поэтому и сидят на вахтах пенсионеры в форме охранников, призванные создать хотя бы видимость обеспечения безопасности».

— Хотелось бы заострить внимание вот на каком аспекте: у нас до сих пор достаточно легко купить справку для получения разрешения на оружие. Пока не будет проводиться качественных и неформальных проверок каждого, желающего получить лицензию, у нас будет опасность повторения подобных инцидентов. Тех мер, которые существуют на сегодняшний день, явно недостаточно, чтобы выявить даже откровенных неадекватов и не дать им возможности владеть оружием, — отметил Цветков.

По его словам, «пока идет экономия на безопасности детей», невозможно предотвратить подобные происшествия. Эксперт добавляет, что заботиться о «подрастающем поколении и защищать его — обязанность государства, и для этого следует принимать реальные серьезные меры».

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