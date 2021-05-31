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Московских пожарных наградили за героизм и доблестную службу
Начальник главного управления МЧС Москвы генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов (слева) прикрепляет к кителю заместителя начальника управления службы пожаротушения полковника внутренней службы Максима Кривотулова государственную награду — медаль «За спасение погибавших» / Фото: ГУ МЧС России по Москве

Московских пожарных наградили за героизм и доблестную службу

Андрей Объедков

Общество

31 мая в здании XIX века, где располагалось Пречистенское пожарное депо, прошло торжество, посвященное 217-й годовщине образования службы пожарной охраны столицы.

Около памятника «Огнеборцам Москвы» собрались лучшие столичные спасатели. Их с профессиональным праздником поздравит руководство МЧС Москвы.

— Профессиональная пожарная охрана была организована в столице 31 мая 1804 года по указу императора Александра I, — отметил председатель Совета ветеранов главного управления МЧС столицы генерал-майор внутренней службы в отставке Леонид Коротчик. — За это время многое изменилось: оснащение пожарных, тактика тушения... Пожарная техника более чем за два века прошла путь от конной упряжки с бочкой воды до высотных автоматизированных подъемников и авиации, способной тушить пожары. Спасение людей сегодня буквально стало математически выверенной наукой, которая позволяет предугадать и спрогнозировать направление и рост огня.

По его словам, сейчас в столице каждый день в минутной готовности к выезду на пожары и происшествия разного уровня сложности находятся свыше 1,5 тысячи спасателей, более 400 современных специальных автомобилей, вертолеты Московского авиационного центра, пожарные корабли и мотоциклы.

Существенную помощь профессиональным пожарным оказывают добровольцы. С каждым годом количество тех, кто готов встать в один ряд вместе с профессионалами перед линией огня, увеличивается. Сегодня в Москве зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны и восемь добровольных аварийно-спасательных формирований. В них входит более 1400 человек.

Голоса гостей затихают, начинается торжественная церемония. Первым делом зачитывают приказ президента России о награждении государственными наградами спасателей за тушение крупных пожаров. Медаль сегодня получил и заместитель начальника управления организации пожаротушения Максим Кривотулов. Он принимает из рук генерал-майора Сергея Желтова награду, жмет ему руку и возвращается к сослуживцам с улыбкой на лице.

Он получил награду за тушение пожара, который произошел осенью 2019 года в доме 16/18 на Большой Сухаревской улице.

— Тогда мы с товарищами спасли из горящего здания более 40 человек, — вспоминает полковник внутренней службы Максим Кривотулов. — Для пожарного основная задача — не допустить гибели людей. Нам это удалось.

Медаль «За отвагу на пожаре» вручили и начальнику смены службы пожаротушения столичной полиции Владимиру Абрамову. Он с товарищами тушил пожар в пансионате для пожилых людей на 3-й Мякининской улице.

— Тогда мы спасли более 50 человек. В силу возраста они не могли быстро передвигаться, и мы им помогали, — вспоминает Владимир Михайлович. — Знаете, что самое сложное в нашей работе? То, что принимать решения необходимо экстренно. Времени для размышлений почти нет. Поэтому ни один пожар не похож на другой. И в тот день много моих коллег проявили мужество и героизм. Кроме меня, за это тушение наградили двоих сослуживцев.

На груди Владимира Абрамова много разных ведомственных наград. Рядом с ними красуется орден Мужества за тушение пожара в библиотеке на улице Нахимова. Каждую из них, как и его коллеги, он получил за спасение жизней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Желтов, начальник ГУ МЧС по Москве:

— Главным достоинством пожарной охраны были, есть и будут люди. Пожарные Москвы обладают мужеством, бесстрашием, отвагой, они способны принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Эти люди стали достойной сменой ветеранам пожарной службы, которых, кстати, в столице более семи тысяч человек. Свои профессиональные знания и опыт пожарные в будущем передадут молодому поколению.

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