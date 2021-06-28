Выплаты, собрания и коммуналка. Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 1 июля в России вступает в силу целый ряд изменений, которые отразятся на жизни всех россиян. Например, родители-одиночки будут получать социальные выплаты, повысится плата за коммунальные услуги, а собрания собственников жилья начнут проходить с помощью онлайн-системы. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию по нововведениям.

Для родителей-одиночек

С 1 июля по поручению президента вводятся два новых пособия для граждан. Первое — специальные выплаты женщинам, находящимся в трудной финансовой ситуации и вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель). До родов каждый месяц они будут получать примерно шесть тысяч 300 рублей. Однако конкретная сумма зависит от региона проживания. На поддержку матерей правительство выделит более десяти миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году выплаты получат свыше 400 тысяч женщин.

Второе пособие — финансовая помощь мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей. На поддержку родителей направят более 36 миллиардов рублей. В среднем мамы и папы будут получать порядка 5,5 тысячи рублей в месяц. До конца года выплаты будут направляться одиноким родителям более чем одного миллиона детей.

Важно отметить, что помощь будет оказана семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет. Кроме того, получить поддержку от государства смогут только родители, признанные нуждающимися даже после получения алиментов.

Только на «Мир»

Все социальные выплаты и пенсии с 1 июля будут поступать только на банковские карты «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Данные изменения следуют из закона «О национальной платежной системе».

Граждане пенсионного возраста будут получать соответствующие выплаты на карты только данной платежной системы. Но при этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не привязаны никакие карточки, а также другими способами, например, по почте, сохраняется.

Коммуналка

Плата за коммунальные услуги традиционно повысится с 1 июля. В среднем рост тарифов составит около четырех процентов. Повышение стоимости на услуги будет ощущаться значительнее, чем в других регионах: в Чечне (6,5 процента), Новгородской области (6,4 процента), Крыму и Севастополе (6,2 процента). Минимальное повышение — в Мурманской области (3,2 процента).

Стоит отметить, что правительство каждый год определяет максимальные индексы увеличения платежей за коммуналку. В нынешнем году они колеблются от 3,2 до 6,5 процента — в зависимости от региона.

Собрания онлайн

Кроме того, с 1 июля вступает в силу нововведение, согласно которому собственники жилья будут приглашаться к участию в онлайн-собраниях жильцов. Для организации таких мероприятий будут использоваться возможности системы ГИС ЖКХ и других. Будет задействован и портал «Госуслуги».

Сначала собственники получат сообщение о проведении собрания. В ходе него они смогут голосовать по повестке, видеть принятые решения, а также знакомиться с протоколами. При невозможности принять участие в онлайн-голосовании можно будет заранее передать заполненный бюллетень организатору собрания.

Лаборатории для авто

С первого дня нового месяца все ввозимые подержанные автомобили, а также машины с изменениями в конструкции должны приезжать для проверки в испытательные лаборатории. Согласно новому ГОСТу, проходить проверку дистанционно, то есть по фотографиям, нельзя. Кроме того, правило действует и при установке любого дополнительного оборудования, которое требует внесения изменений в конструкцию машины.

До введения изменений подать документы в лабораторию можно удаленно, а визуальную проверку специалисты проведут с помощью фотографий.

Бесплатная подпись

Кроме того, еще одним нововведением месяца станет бесплатная электронная подпись для бизнеса. Ее могут оформить юрлица, ИП и нотариусы. Оформлять подписи будет ФНС России.

Как сообщает ведомство, получить квалифицированную электронную подпись сможет лицо, действующее без доверенности от имени организации, лично индивидуальный предприниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС.

Вид на жительство

С 1 июля государственным и муниципальным служащим, военным и ряду других чиновников запрещается иметь гражданство другой страны или вид на жительство за границей. Для реализации меры были внесены изменения более чем в 20 федеральных законов. Наличие иностранного гражданства либо вида на жительство будет являться основанием для увольнения сотрудника.

Документ обязывает госслужащих извещать руководство об утрате российского паспорта или приобретения документа другой страны или вида на жительства в ней. Изменения не касаются жителей Крыма, которые не могут оформить отказ от украинского гражданства.