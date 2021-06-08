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Юрист назвал категории россиян, которые получат новые соцвыплаты этим летом
Фото: pixabay.com

Юрист назвал категории россиян, которые получат новые соцвыплаты этим летом

Юлия Курганова

Общество

Этим летом некоторые категории пенсионеров, семей с детьми и беременные получат новые социальные выплаты или они могут рассчитывать на повышение уже назначенных пособий. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский.

Он сообщил, что 1 августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия увеличится почти на 300 рублей (на три индивидуальных пенсионных коэффициента).

Также в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

А с 1 июля материальную поддержку окажут беременным женщинам, которые оказались в трудном финансовом положении. Они получат 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей.

— Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, — пояснил Петропольский в интервью агентству «Прайм».

Он добавил, что до 1 июля все получатели соцвыплат должны получить средства на карту платежной системы «Мир».

Ранее сообщалось, что около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты.

Читайте также: Свыше 150 молодых семей использовали соцвыплаты для покупки жилья в Подмосковье

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