Повторная вакцинация: где в Москве привиться «Спутником Лайт»

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москву уже поступило более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Правительство столицы в целом планирует закупить не меньше 750 тысяч доз этого препарата. Пока данную вакцину в Москве применяют для повторной прививки от коронавируса. Ее рекомендуют делать тем, кто получил первую инъекцию полгода назад. В каких пунктах столицы можно привиться «Спутником Лайт», нужна ли предварительная запись и кому в будущем подойдет этот препарат для первичной вакцинации — в материале «ВМ».

Адреса пунктов

Основным препаратом для вакцинации от COVID-19 в Москве сейчас является «Спутник V». Его однокомпонентный близнец «Спутник Лайт» используют для ревакцинации жителей столицы. Пройти эту процедуру можно в 12 городских поликлиниках с 5 июля по предварительной записи, с 1 июля — в восьми павильонах «Здоровая Москва».

Так, жители Москвы, которые получили первую вакцину шесть месяцев назад, могут ревакцинироваться «Спутником Лайт» в следующих медучреждениях: городской поликлинике № 11 во втором филиале, городской поликлинике № 12 в пятом филиале, поликлинике № 210 в третьем филиале, поликлинике № 220 в филиале три, поликлинике № 45 во втором филиале, в третьем филиале детской поликлиники № 10. Также в городской детской поликлинике № 143 в четвертом филиале, в детской поликлинике № 150 во втором филиале, в детской городской поликлинике № 94. Еще в клинико-диагностическом центре № 4, Городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского, поликлиническом отделении № 2 и в городской больнице «Кузнечики», поликлиническом отделении Фабрики имени первого Мая.

Помимо этого, для жителей столицы доступны восемь павильонов «Здоровая Москва». Получить вакцину «Спутник Лайт» можно на ВДНХ, в ПКиО Сокольники, парке Ходынское поле, сквере в Олонецком проезде, в зоне отдыха Мещерское, Измайловском ПКиО, в ландшафтном парке Митино и ГМЗ Царицыно. Также пройти повторную вакцинацию от COVID-19, в том числе «Спутником Лайт», можно с 6 июля в крупнейшем прививочном пункте Москвы — в Гостином Дворе.

Какие перспективы у вакцины

Как дополнила «ВМ» врач-терапевт Людмила Лапа, «Спутник Лайт» хорошо подходит не только для ревакцинации. По мнению специалиста, в будущем этим препаратом можно будет прививать от коронавируса детей и аллергиков.

— Все «лайт» прививки, которые делали, а их делали достаточно много и раньше, их изготавливали для детей, ослабленных детей, аллергичных. Для детей, больных серьезными заболеваниями. За «Спутником Лайт» будущее на ревакцинацию и для детей. Взрослым-аллергикам тоже подойдет она, а таких достаточно много. Также людям с ревматоидным артритом, всем с серьезными заболеваниями подойдет, — пояснила врач.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Это «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Также «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» и «КовиВак», разработанный в Центре им. М. П. Чумакова. Последним вариантом вакцины от COVID-19 стал «Спутник Лайт».