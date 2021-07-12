Психолог рассказала, как подготовить первенца к появлению брата или сестры

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Старшего ребенка важно подготавливать к появлению брата или сестры с того момента, как родители запланировали прибавление в семье. Скрывать скорое рождение второго малыша плохо. Это шокирует первенца и может привести к появлению ревности к новорожденному. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала клинический детский психолог, директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова.

— Прежде всего, еще до рождения ребенка очень важно готовить к появлению братика или сестрички. Надо об этом говорить, показывать, какие преимущества будут у ребенка — он будет иметь друга, партнера по играм, будет с кем поделиться горестями и радостями. Показывать все лучшие и позитивные стороны, — сказала психолог.

Она подчеркнула, что затем важно выслушать ребенка и узнать, что его беспокоит в появлении нового члена семьи, чего он боится. По словам Морозовой, некоторые дети могут выражать откровенную обеспокоенность тем, что у родителей появится якобы новый объект для любви и внимания.

— Ребенку важно объяснить: тебе пять лет — ровно на пять лет больше я буду всегда любить тебя. Поэтому тебе все равно достанутся любовь и забота. Но теперь о тебе будут заботиться не только мама и папа, но и братья или сестры. Выстраивать эти отношения нужно с момента, когда родители решили подарить брата или сестру. Все вместе с ребенком нужно проживать, — отметила психолог.

Кроме того, эксперт посоветовала родителям привлекать старшего ребенка к подготовке к появлению нового члена семьи: закупать и выбирать вместе вещи для малыша, обустраивать место, где младенец будет находиться. По словам Морозовой, крайне плохо, когда родители до последнего момента скрывают от первого ребенка, что у него скоро появится брат или сестра. Это шокирует.

— И для ребенка это неожиданное событие. И часто включается процесс ревности, что от него забирают родителей, — сказала специалист.

После появления второго ребенка важно правильно построить отношения между детьми. Морозова посоветовала уделять старшему ребенку достаточно времени и помнить, что младенец в основном требует удовлетворения физиологических потребностей, в то время как старший ребенок нуждается в общении, внимании и беседах. Эксперт рекомендовала родителям гулять со старшим ребенком, делать вместе с ним какие-либо дела, играть, читать книги.

— Пока младенец спит, важно успеть проговорить со старшим ребенком, что его тревожит, беспокоит, чего ему хочется. Старшему нужно персональное время. Если разумно все выстраиваешь, то проходит более чем безболезненно, — заключила психолог.

В воскресенье, 11 июля, в столице произошла страшная трагедия — 13-летний мальчик выбросил из окна новорожденную сестру. Тело девочки с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, нашли утром возле дома на Левобережной улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По информации ряда СМИ, у подростка аутизм. При этом, по словам соседей, старший ребенок был совершенно нормальным, а сама семья — хорошей. Одна из соседок отметила, что по внешности мальчика можно было определить какие-то отклонения, однако точный диагноз женщина не знала.