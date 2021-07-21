Кто пострадает в случае отмены Олимпиады в Токио
Если на Олимпиаде в Токио будет увеличиваться количество зараженных COVID-19 спортсменов, членов комиссии и остальных людей, соревнования могут не состояться. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто. Как пояснили эксперты, такой негативный сценарий, действительно, возможен, но сейчас все надеются на лучшее. Кто в случае отмены Олимпиады в Токио — 2020 пострадает больше всего, кому придется возмещать финансовые убытки и почему это решение может улучшить отношения между странами, в материале «Вечерней Москвы».
Кто под ударом
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на Олимпиаде и ее отмены, конечно, больше всего пострадают организаторы. Тогда Японии придется понести убытки, пояснил «ВМ» доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.
— Создание инфраструктуры на Олимпиаде — это наверняка государственно-частное партнерство. Все остальное — каждая страна тратила по-своему. Все же хочется верить, что всплеска коронавируса, вне зависимости от Игр, не будет, и она все же состоится, — высказался Сергей Смирнов.
По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ, при подобном негативном сценарии ни одна страна не сможет финансово выиграть. В качестве подтверждения своих слов эксперт провел параллель с пострадавшим от COVID-19 ресторанным бизнесом. Он заключил, что любые ограничения и запреты всегда «экономически негативно отражаются».
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Денежная компенсация
Непопулярным возможное решение об отмене Олимпиады в этом году назвала юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина. По ее мнению, на Игры уже ушли значительные затраты, поэтому в случае отмены пострадавшей стороне будетнеобходимо выплатить компенсацию.
— Компенсация участникам и организаторам Олимпиады должна быть предусмотрена, исходя из тех контрактов, по которым они принимают в ней участие. Как минимум в частичном объеме. Понятно, что проведение Олимпиады — это большой риск, все же ситуация с заболеваемостью нестабильная. В Японии сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости. И в целях эпидемиологического контроля и обеспечения безопасности, в том числе местного населения, конечно, такое непопулярное решение может быть принято, — посчитала собеседница «ВМ».
По мнению юриста, в таком случае, скорее всего, компенсация финансовых затрат ляжет на плечи страховых компаний. Так как на сегодняшний день такой вид страховки уже существует, и это будет «вполне справедливым решением», заключила Марина Силкина.
Беда может объединить
Положительные аспекты в том случае, если Игры в Токио в этом году все же не состоятся, нашел историк и политолог, бывший советник главы государства по политическим вопросам Сергей Станкевич. По его мнению, это может стать отправной точкой для сплочения всех стран между собой.
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— Вирусная атака происходит одновременно на все человечество. Надо как-то всем странам объединяться, чтобы это исправить. Я надеюсь, что такого рода сигналы, как, например, ограничения на зрителей в ходе Олимпиады или вовсе ее отмена — это как-то встряхнет человечество, и мы сможем объединиться для борьбы с этой общей угрозой, — сказал Сергей Станкевич.
Как уточнил историк и политолог, бывший советник главы государства по политическим вопросам, экономические потери в случае отмены Олимпиады можно нарастить. А вот «погибших людей не вернешь», добавил собеседник «ВМ».