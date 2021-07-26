Общественники помогут уладить конфликт жителей по вопросу управления домом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Общественная палата Москвы поможет жителям Лосиноостровского района разобраться в конфликтной ситуации, связанной с управлением их домами.

В столичную Общественную палату обратились собственники квартир домов 11 и 13 на Челюскинской улице. По их словам, один из собственников, который ранее занимал должность председателя совета дома, после неизбрания его в очередной раз на эту должность решил проделать махинацию. Обеспокоенные собственники уверяют, что был подделан протокол общего собрания жильцов, по решению которого большинство жителей якобы согласились со сменой формы управления домами на товарищество собственников жилья. Следствием такого подлога стало повышение тарифов на содержание общего имущества на 30 процентов.

Более того, часть общего имущества используется в коммерческих целях, а вырученные средства, по мнению обратившихся в Общественную палату собственников, идут куда угодно, но только не на нужды дома.

— Обращаясь в Общественную палату, мы хотели не только получить решения для нашей ситуации, но и обратить внимание общественности и экспертов на существование такой проблемы, когда, пользуясь неосведомленностью жильцов и отсутствием должного контроля за достоверностью предоставляемых в Мосжилинспекцию протоколов общих собраний, отдельные личности могут использовать общую собственность в своих интересах, — сказал представитель дома № 13 Дмитрий Слюсарев.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города Вера Москвина сказала, что Общественная палата в любом случае будет защищать интересы собственников, однако для принятия верного и справедливого решения необходима встреча с представителями противоположной стороны конфликта.