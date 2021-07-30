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Провал прививочной кампании: как Россия избежала болгарского сценария вакцинации

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Провал прививочной кампании: как Россия избежала болгарского сценария вакцинации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Болгарии 10 тысяч человек погибли из-за неправильно организованной вакцинации от коронавируса. Люди просто не получили вовремя вакцину, и их можно было бы спасти, признали в минздраве страны. О том, с каким трудностями столкнулись болгары и почему России их удалось избежать, — в материале «Вечерней Москвы».

Как объяснял сам министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, в государственной программе по вакцинации от коронавируса не было предусмотрено приоритета для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Именно у них наибольший риск заболеть инфекцией в тяжелой форме. Кроме того, проблемы были с поставками вакцин, в частности препарата от компании AstraZeneca.

Из Софии посылают сигналы

Болгарские чиновники, как рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в условиях дефицита препаратов начали вакцинацию по принципу «кто пришел — тот вакцину и получил». Тогда как в некоторых странах вакцинация как раз стартовала с целевых групп риска — сначала с пожилых людей, потом менее пожилых, за ними следовала старшая возрастная группа зрелого возраста и так далее.

— А сейчас они все посчитали и заявляют, что если бы ввели приоритет вакцинироваться сначала очень пожилым, потом пожилым, они бы могли спасти 10 тысяч жизней. Но там основной момент не в этом. Вторая часть месседжа у них для Брюсселя. Они с обидой сообщили, что власти ЕС не дали им закупить китайские и российские вакцины, назвав их нежелательными и так далее. И, мол, они из-за этого согласились на западные препараты, — пояснил медик.

Таким образом, болгары обозначили два основных месседжа — признание собственных ошибок и обиды на ЕС.

Крючков напомнил, что со стороны центральных властей Евросоюза декларировался принцип равенства всех стран в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. В этой схеме Брюссель был главным заказчиком и распределителем доз в соответствии с численностью населения каждой страны. Однако фактически этого не произошло.

— Какие-то страны в итоге вели переговоры самостоятельно, типа Германии, и заказывали себе дополнительное количество доз, а какие-то остались за бортом. Болгары в своих заявлениях как бы намекают, что у них и из-за этого низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами ЕС. Они говорят, что связано это с перебоями. Они понадеялись на AstraZeneca, так они контракты посрывали. Американские производители тоже срывали контракты. Соответственно, невозможно было в таких условиях проводить массовую кампанию по вакцинации. А вот если бы ЕС одобрил использование российских и китайских вакцин, таких проблем бы у болгар не было, — добавил эксперт.

Россия самодостаточна

В рамках как минимум жеста доброй воли Россия поставила бы в Болгарию хоть какой-то объем вакцины, уверен Крючков. Наша страна сама разрабатывает и производит подобные лекарственные препараты и не зависит от поставок извне. У нас уже есть четыре собственных вакцины от коронавируса и еще как минимум такое же количество находится на поздних стадиях разработки, и у них есть хорошие преимущества перед аналогами. Врач не исключает, что в дальнейшем они смогут помочь не только россиянам защититься от инфекции, но и гражданам других стран.

Что же касается существующих вакцин от коронавируса, то с ними также никаких проблем, во всяком случае в крупных городах, нет. Они доступны. Так что можно спокойно идти и вакцинироваться, подчеркнул эксперт.

Достоинства вакцинации в России

Врач-вирусолог, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов констатировал, что в России вообще была с самого начала правильно организована кампания по вакцинации населения от коронавируса. По крайней мере, до подъема заболеваемости. Но дело в том, что власти долго уговаривали людей сделать прививку, и теперь иммунизация, необходимая для достижения популяционного иммунитета, проходит в условиях пандемии.

В целом у кампании по вакцинации от коронавируса в нашей стране масса достоинств, отмечает специалист. Одним из них, безусловно, являются четыре созданных вакцины. Более того, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину и впервые в истории отечественного здравоохранения провела масштабное популяционное исследование с участием более 20 тысяч добровольцев.

— Еще один хороший признак — таргетирование групп по признаку того, кому положена вакцинации в первую очередь. Далее — созданные центры вакцинации как на государственном, так и на частном уровне. Да, некоторые частные клиники у нас тоже получили возможность прививать людей от COVID-19, — обратил внимание вирусолог.

Остались нюансы

Викулов напомнил, что до того, как пандемия снова набрала обороты, в России делался акцент на иммунизации именно групп риска. К ним относятся полицейские, военнослужащие, медицинские работники, волонтеры, лица с хроническими заболеваниями, с гипертоническими заболеваниями. Также в группах риска — люди с заболеваниями сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, все онкологические пациенты после оперативных вмешательств, пациенты с хронической почечной недостаточностью, бронхиальной астмой и с установленными иммунодефицитами.

Сейчас, конечно, пандемия набрала обороты, и уже все общество заинтересовано в вакцинации. Поэтому она проводится в некоторых регионах в обязательном порядке для взрослых людей, если нет индивидуальных противопоказаний, резюмировал собеседник «ВМ». При этом в ее реализации, конечно, остаются нюансы. В частности, подход к вакцинации, по мнению Викулова, должен быть более дифференцированным. Как минимум нужно учитывать тот момент, что люди перед прививкой могут быть уже инфицированы коронавирусом. Однако все эти вопросы необходимо решать консолидированно — представителям Минздрава с участием экспертного сообщества в области иммунологии, инфекционных болезней, вирусологии и эпидемиологии, заключил эксперт.

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