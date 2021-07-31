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Мой вам поклон: как пандемия изменила привычные правила этикета

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мой вам поклон: как пандемия изменила привычные правила этикета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пандемия повлияла на все сферы нашей жизни, и даже общаться друг с другом люди стали иначе. На днях столичная IT-компания разработала кодекс постковидной этики. Какие правила поведения в обществе появились с приходом коронавируса, «Вечерка» узнала у основателя Царскосельской школы этикета Натальи Дубининой.

Большинство нововведений, по словам эксперта, связаны с уменьшением контактов между людьми.

— В деловом общении раньше было принято рукопожатие между мужчинами, — рассказывает Наталья Дубинина. — В пандемию рукопожатие стали заменять поклоном, приложением руки к сердцу или наклоном головы.

Еще одно нововведение связано с общением в режиме онлайн. Для удаленных конференций появились такие правила, как включение веб-камеры или хотя бы показ вашей фотографии. Чтобы люди по ту сторону экрана могли видеть не просто черный квадрат, а вас. Кроме того, необходимо выбирать одежду для общения онлайн. Например, нельзя появиться в пижаме на совещании.

Что касается ношения защитных масок, то и здесь есть свои правила.

— Важно, например, какой цвет маски допустим для людей разных профессий, — отмечает Наталья Дубинина. — Не рекомендуется использовать маски с цветами государственной символики, поскольку рано или поздно такое средство защиты окажется в мусорном ведре, что неэтично.

Консультант по этикету подчеркнула, что соблюдение мер безопасности и раньше считалось проявлением уважения к окружающим людям, но сегодня это стало более очевидно и актуально.

— Надев маску, перчатки, соблюдая социальную дистанцию, мы говорим обществу, что принимаем его мнение, даже если сами с ним не совсем согласны, — объясняет Наталья Дубинина.

Уместно ли делать замечание человеку, который не соблюдает установленные в обществе правила?

Так, если в помещении кто-то не надел средства защиты, то, согласно этикету, рекомендуется не напрямую говорить об этом «нарушителю», а сообщить администратору, охраннику или другому сотруднику здания.

— У них есть полномочия делать замечания, — уточнила эксперт.

НОСИТЬ НУЖНО ПРАВИЛЬНО

Защитная маска сегодня — необходимый в обществе атрибут. О правилах ее ношения «Вечерке» рассказала врач-эпидемиолог Городской клинической больницы № 52 Надежда Матвеева.

— Лицевой, внешней стороной мы считаем ту, на которую нанесен логотип производителя, или ту, которая ярче по оттенку, — отмечает специалист. — Если маска однотонная и не имеет нанесений, то обе стороны равноправны.

«Правильная» маска, по словам медика, — та, в верхней части которой располагается гибкая металлическая вставка. Она позволяет плотно прижать верхнюю часть маски к переносице.

— Большинство масок имеют эластичные ушные петли. Возьмите их двумя руками, наденьте на уши, затем прижмите металлическую пластинку к переносице, — добавила Матвеева.

Если же у вас защитная маска на завязках, то верхние завязки фиксируют на затылке, нижние — на шее, обеспечивая плотное прилегание к лицу.

— Помните, что маски рассчитаны на одно применение. Длительность ношения — не более двух часов, — подчеркнула врач-эпидемиолог.

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