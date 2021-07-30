Для кого перчатки останутся обязательными

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В Москве отменен перчаточный режим, действовавший для профилактики коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. О причинах данного решения и о том, кому все равно придется носить средства защиты рук, — в материале «Вечерней Москвы».

Заболеваемость снижается

В сообщении мэра, опубликованном на его личном сайте, отмечается, что в последнее время ситуация с распространением СOVID-19 в городе значительно улучшилась. Число выявленных случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций — в 1,6, по сравнению с пиками во второй половине июня. Это произошло благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Поэтому часть ограничений можно смягчить.

Глава города добавил, что, несмотря на отмену перчаточного режима, ношение масок остается обязательным. По его словам, столь важный барьер на пути вируса будет сохранен до тех пор, пока заболеваемость не снизится до минимальных значений. Также Сергей Собянин призвал горожан пройти вакцинацию от коронавируса и не откладывать это решение. Так человек сохранит свое здоровье и поможет приблизить окончание пандемии.

Перчатки только на работе

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» положительно оценил решение мэра столицы. По его словам, длительное ношение перчаток может способствовать росту болезнетворной микрофлоры на поверхности кожи и возникновению различных дерматозов.

— В плане профилактики коронавирусной инфекции постоянное ношение перчаток не имеет эффективности, потому что руки лучше обрабатываются антисептиками, чем перчатки из нитрила, латекса и других материалов. В медицине перчатки используются при контакте с пациентом, при работе с едкими дезинфицирующими растворами, а также при возможности контакта с потенциально зараженным биоматериалом. Они подлежат замене после каждого пациента, — заявил специалист.

Эпидемиолог пояснил, что перчатки сейчас должны носить те, кто и раньше их носил. Это работники пищевого производства, медики, уборщики и прочие. Более подробный перечень профессий опубликован на сайте Минтрудсоцзащиты России в приказе номер 997н от 9 декабря 2014 года. Но и представителям этих профессий их нужно носить только на работе, а не повседневно.

— Повседневное ношение перчаток, я думаю, должно уйти из практики профилактики коронавирусной инфекции после отмены этого режима, — предположил Шунков.

Носить перчатки не будут обязаны теперь даже некоторые работники общепита, сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Данное требование останется в силе только для тех сотрудников кафе и ресторанов, которые выполняют технологические операции, включая готовку еды. Впрочем, как следует из приказа 997н, для них средства индивидуальной защиты и так были обязательными.

При обслуживании посетителей перчатки теперь носить не нужно, однако маски по-прежнему обязательны. Также актуальны требования по проведению санитарной обработки поверхностей в залах кафе и ресторанов.

Их и так носили редко

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко также положительно оценил отмену перчаточного режима.

В беседе с «Вечерней Москвой» он констатировал, что ковид чаще всего передается по воздуху, поэтому новые решения столичных властей эпидситуацию не ухудшат, тем более, фактически «перчаточный режим у нас и так мало кто соблюдал», а если и соблюдали, то в разы реже, чем масочный.

Заразиться коронавирусом через грязные руки возможно, но вероятность этого гораздо ниже, чем воздушно-капельным путем, подчеркнул специалист. Похожего мнения придерживаются и другие эксперты.

Спасет только вакцинация

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что через руки ковид может передаться только в том случае, если человек дотронулся до капли мокроты, содержащей частицы инфекции, и полез после этого в нос или глаза. По сути, перчатки мало влияют на передачу SARS CoV-2. А для того чтобы снизить и этот риск заражения, достаточно мыть руки обычным мылом.

Отмена перчаточного режима, по словам специалиста, должна сочетаться с контролем за ношением масок в общественных местах. Но главным же оружием против коронавируса, с его точки зрения, остается вакцинация.

В Москве прививку от COVID-19 можно сделать в более чем сотни городских поликлиник, в некоторых торговых центрах, парках, популярных местах отдыха и павильонах «Здоровая Москва». В последних можно также пройти плановую диспансеризацию. Кроме того, крупнейшие центры вакцинации открыты в Гостином дворе и «Лужниках».

Для того чтобы сделать прививку, нужно записаться на порталах mos.ru и «Госуслуги», в приложении или в системе ЕМИАС, или просто отстоять живую очередь. При себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС.