Грибникам на радость: синоптик рассказала о погоде в Москве на грядущие выходные

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Погода в ближайшие выходные порадует жителей столичного региона комфортной температурой воздуха. Но местами пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в эти выходные можно отправиться за грибами в лес, ведь условия для появления дикоросов идеальны. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в ближайшие выходные ожидается неустойчивой — облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. При этом температура воздуха будет комфортной для отдыха в субботу и воскресенье.

— Ночью будет температура порядка 15–17 градусов в Москве, а дневная в субботу — 24–26 градусов, а в воскресенье на пару градусов теплее. Погода теплая. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, — отметила Позднякова.

Дожди, которые пройдут в выходные, будут ливневого характера, продолжительностью 5–7 минут. При этом гроз не ожидается. Следовательно, дожди не будут сопровождаться сильными порывами ветра.

— Будет южный, юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду. Но порывов мы не ожидаем, потому что мы не ожидаем сильного развития мощной кучевой облачности, — подчеркнула собеседница издания.

В пятницу и субботу атмосферное давление будет чуть ниже климатической нормы. Но уже с воскресенья оно начнет повышаться.

Прогноз на начало следующей недели тоже оптимистичный. Позднякова отметила, что ночи ожидаются комфортными и достаточно теплыми без осадков. А вот дневная температура воздуха поднимется до 27–29 градусов. Это на 3–4 градуса выше климатической нормы.

— Погода даже лучше, чем иногда бывает в августе в этих числах. Даже 27–29 градусов тепла — это довольно высокая температура. Все же ночи уже становятся значительно длиннее, высота солнца тоже существенно уменьшилась по сравнению с июлем месяцем, — добавила собеседница издания.

Позднякова также рассказала, что на востоке и северо-западе Подмосковья в минувшие дни выпало достаточное большое количество осадков. Поэтому можно рассчитывать, что погода поспособствовала «грибной паре», и отправляться в лес за дикоросами уже в эти выходные.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа. По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в Центральной России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.

А научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели, в приморских городах температура поднимется до плюс 35 градусов, в некоторых регионах континентальной части — до 43. Синоптик уточнил, что такая жаркая погода ожидается в Волгоградской, Ростовской областях и на юге Ставрополья.

— На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов. До конца рабочей недели будет жаркая погода — это опасное явление. На Черноморском побережье до плюс 35 градусов и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30–37 градусов тепла, в Севастополе — 30–35 градусов, — рассказал Вильфанд.