«Лишились кормушки»: в столичном регионе заработала система мониторинга такси

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») начала работать в Москве и Подмосковье. Без регистрации в ней водители не смогут получать заказы через агрегаторы. Сервис, в частности, призван следить за переработками таксистов. Чего еще ждать от нововведения, разбиралась «Вечерняя Москва».

КИС «АРТ» контролирует работу сотрудников такси на соответствие законам РФ. Она знает всю информацию о водителе: наличие удостоверения, стаж работы, штрафы, неоплаченные налоги и судимость. Допускать к работе в такси будут граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Представителям других стран регистрация в системе запрещена.

Всю необходимую информацию портал получит из баз данных МВД и налоговой службы. Важным является и то, что отныне люди, совершившие тяжелые преступления, в такси работать не смогут. Система запретит регистрацию и в том случае, если у водителя много неоплаченных штрафов.

В приказе Минтранса РФ № 424 говорится, что водитель такси может заниматься перевозкой пассажиров не более восьми часов в течение дня при ежедневном рабочем графике и не более 11 часов — при суммированном. Общая продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. В случае несоблюдения нормы агрегаторы не смогут направлять заказы водителю. До сих пор компании отслеживали количество часов в своей программе. Так, таксист мог отработать восемь часов в одной фирме, а потом еще столько же — в другой.

В первую очередь зарегистрироваться в системе должны водители такси. Пройти процедуру придется и организациям, имеющим разрешение на осуществление пассажирских перевозок в такси. При этом компании, сдающие в аренду автомобили без разрешений, могут не создавать цифровой профиль в КИС «АРТ». Все самозанятые и физические лица, работающие в таксопарках, должны зарегистрироваться в системе в качестве водителей. Индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на работу в такси, обязаны оформиться как перевозчики.

На сегодняшний день в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч водителей — это почти 100 процентов активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы. Получить цифровой профиль можно и сейчас.

Сначала водителям необходимо получить подтвержденную запись на портале «Госуслуги». Затем нужно зайти на сайт «Аналитика работы такси», в поле для регистрации выбрать окошко с надписью «Водитель», принять условия пользовательского соглашения и нажать «Зарегистрироваться через госуслуги». В личном кабинете следует заполнить информацию о себе. Далее надо прикрепить копии удостоверения и паспорта. Следующий шаг — нажать «Отправить запрос» и внести ту информацию, которую потребует система.

Когда данные будут обработаны, водителю присвоят идентификатор — ID. Это его цифровой профиль. Он будет отображаться в личном кабинете, его нужно передать в таксопарк и агрегатор.

Водители, которые не зарегистрируются в системе КИС «АРТ», работать c 14 августа 2021 года не смогут. Доступ к заказам таксопарку или водителю отключат.

Сами таксисты к новой системе мониторинга относятся крайне настороженно. Им пока непонятно, как они будут зарабатывать на жизнь. Об этом рассказал председатель межрегионального транспортного профсоюза таксистов Роман Круглов:

— Водители лишились кормушки. Раньше они могли находиться за рулем по 12–16 часов. Это позволяло им заработать не только на собственное пропитание, но и на необходимое оборудование и содержание транспортного средства.

Агрегатор при необходимости может увеличить продолжительность рабочего дня до десяти часов, но это, по словам Круглова, незначительное преимущество.

Собеседник «ВМ», однако, признал, что новая мониторинговая система имеет плюсы:

— Большинство людей, работающих в системе московского такси, — преимущественно граждане ближнего зарубежья. Они просто покупали права и потом колесили по городу, всячески нарушая ПДД. Система, как мне кажется, позволит очистить рынок от таких недобросовестных работников. Какая-то часть таких водителей отсеется.

Об обязательной регистрации в системе столичный департамент транспорта сообщил 21 июля. Необходимость нововведения в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу. При этом в дептрансе заявили, что система не будет использовать любые данные о пассажирах.