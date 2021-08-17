«Сойдет за богиню»: юрист объяснил, можно ли назвать дочь Психосоматикой

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Российские органы ЗАГС при регистрации имен новорожденных детей должны руководствоваться нормами морали, традициями субъекта Федерации и общими гуманистическими принципами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев, комментируя историю одной столичной семьи.

Захотели разыграть

СМИ узнали о том, что житель Москвы, гипнотерапевт и частный врач Владимир Дернов назвал свою новорожденную дочь Психосоматикой. Таким образом молодой человек решил выразить любовь к этому направлению в психологии и медицине. В ЗАГСе, однако, эту информацию не подтвердили, а чуть позже стало известно о том, что новость оказалась фейком.

Сам москвич в беседе с «ВМ» рассказал, что они с женой таким образом решили разыграть близких и знакомых, поэтому выложили в Сеть фото, смонтированное в графическом редакторе, с вымышленным именем ребенка. А далее пошла цепная реакция, которой, по словам Дернова, семья не ожидала.

Как можно называть ребенка

Однако, если бы новость оказалась правдой, возникает вопрос: не нарушили ли родители закон?

Борис Пантелеев говорит, что нет, поскольку в законодательстве отсутствует четкий перечень имен.

— Нельзя, чтобы имя было обидным и причиняло страдания самому ребенку или окружающим. Психосоматика к запрещенным именам не относится. Я помню, был даже конкурс, когда какая-то компания платила деньги тому, кто изменит свое имя на название этой компании. И ЗАГСы спокойно зарегистрировали новое имя человека. Психосоматика вполне может сойти и за древнегреческую богиню, что так и есть. Психея же означает «душу» в переводе. Исходя из этих соображений, отказать в регистрации невозможно. Если это наука о лечении человека, о душе, то ничего негативного в этом усмотреть формально нельзя. Хотя имя необычное, безусловно, — отметил спикер.

Согласно статье 18 Федерального закона № 143 «О записи актов гражданского состояния», в России запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, или содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.

Юрист напомнил, что самая громкая история с необычными именами была около 20 лет назад. Тогда новорожденного ребенка назвали БОЧ рВФ 260602, что в переводе означает «биологический объект человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». В ЗАГСе ребенка регистрировать отказались, семья подала в суд, был длительный процесс. И в этом случае представители Фемиды на сторону родителей так и не встали, причем как в России, так и на Западе.

Греческие боги и сказочные персонажи

В целом москвичи, конечно, часто творчески подходят к выбору имени ребенка, сообщили «ВМ» в столичном управлении ЗАГС.

— Для многих родителей имена детей олицетворяют что-то значимое для них. Одной из причин выбора необычного имени можно также назвать желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь начиная с самого рождения. Например, в 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематику, как Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес, — отметили в ведомстве.

Кроме того, порой детей называют как географические объекты: Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус. А кто-то хочет воспитывать героев фильмов и известных персонажей. Так в Москве появились малыши с именами Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико, Форрест. Из сказочных и мультипликационных персонажей встречались такие имена, как Кай и Герда, Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Из персонажей компьютерных игр — Каель Инвокер, Мирана и Лунара.

Называют именами и в славянском стиле: Златогор, Лучезар, Радосвет и Светломир. Девочек называли так: Властиславия, Веселина, Матрена, Агриппина, Капитолина. Также давали имена Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Одной малышке дали имя Венеция. Одного мальчика назвали Китом, а девочку — Лисой. Встречались имена Август, Августа и Августина.

Управление ЗАГС подчеркивает, что жители столицы, помимо творческой составляющей, очень ответственно подходят к выбору имени ребенка и осведомлены о существующих ограничениях в рамках 143-го Федерального закона.