Урожай по второму кругу: какие овощи и травы можно посадить в августе

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В столичном регионе установилась теплая погода, и многие дачники уже собирают урожай. Однако, как заверили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты, спешить с закрытием сезона не стоит. В августе еще можно сделать посадки, чтобы получить второй урожай до наступления холодов.

Эксперт по овощам и садоводству, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Куленкамп рассказал, что в конце августа на дачном участке можно без проблем посадить и вырастить зелень и пряные травы. Например, петрушку, укроп или кинзу.

— Даже можно, когда картошку убрали, посадить рожь. До осени дойдет, а потом собрать, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, в августе также можно посадить и вырастить в огороде редис.

В свою очередь биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что редис сажают только два раза в год, весной и ближе к осени. Это связано с тем, что ему необходим короткий световой день. Если сажать летом, овощ не вырастит, а уйдет в стрелку.

— Причем можно поздние сорта сажать. Редис — растение короткого дня, поэтому летом его не сажают. То же самое касается сладкой маргеланской зеленой редьки и пекинской или китайской капусты, листовой капусты, которая используется в основном в салатах, — сказал агроном.

Также он отметил, что посадить на огороде можно листовой салат — он более скороспелый, чем кочанный. По словам Воробьева, не стоит забывать и про лук-зеленушку, правда, подойдут мелкие луковицы.

— Посадить лук-перо, безусловно, он успеет вырасти. Листовая горчица также достаточно скороспелая, как и руккола, и кресс-салат, которые можно употреблять буквально через неделю, — заключил агроном.

В беседе с «ВМ» ранее эксперты высказывались, что в этом году из-за неординарной погоды урожай картофеля вряд ли будет выдающимся. При этом корнеплоды, скорее всего, будут мелкими, а в магазинах может возникнуть дефицит крупнокалиберных картофелин. Кроме того, если россияне и дальше будут сворачивать свои огороды и сеять вместо них газон, то к 2026 году картофель может стать дефицитным товаром.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказывал, что урожай картофеля в Подмосковье в этом году должен превысить на 30 тысяч тонн показатели 2020 года. При этом он подчеркнул, что более четкое представление появится в начале сбора урожая данного корнеплода. Он также добавил, что в этом году в регионе сложились сложные погодные условия: сначала были продолжительные дожди, а потом наступила аномальная жара.