Вялый мундир: россиянам предрекли дефицит картофеля

Фото: Анастасия Кочеткова, Вечерняя Москва

В этом году из-за неординарной погоды урожай картофеля вряд ли будет выдающимся. При этом корнеплоды, скорее всего, будут мелкими, а в магазинах может возникнуть дефицит крупнокалиберных картофелин. Кроме того, если россияне и дальше будут сворачивать свои огороды и сеять вместо них газон, то к 2026 году картофель может стать дефицитным товаром. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Как рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха Сергей Жевора, в этом году из-за сильной засухи в регионах и высокой температуры, которые повлияли на завязывание клубней, не стоит ожидать удивительно хорошего урожая.

—Мы не получим тот урожай, который многие планировали... Может быть, кто-то посадил попозже, пошли дожди, они и наберут определенное количество, — сказал эксперт.

Он также добавил, что в этом году вряд ли возникнет дефицит картофеля. Но выйти на уровень 22 миллиона тонн, который нужен не только для продовольственных целей, но и на переработку, может не получиться. Кстати, урожай картофеля в России в 2020 году составил 19,577 миллиона тонн.

Исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников, в свою очередь, рассказал, что площади для выращивания овоща в этом году остались на уровне прошлого года, при этом погодные условия летом были не самыми благоприятными, а посевная в некоторых регионах сдвинулась на две-три недели. Поэтому стоит ожидать сбора картофеля на уровне прошлого года.

— Все это несколько угнетающе действует на продукцию, это раз. И сейчас многие операторы более ресурсных регионов, таких как Брянск, Тула, Новгородская область, отмечают, что калибр картофеля пока находится на уровне прошлого года — мелкий, — сказал эксперт.

Также он отметил, что ввиду всего этого и еще дополнительных затрат на полив картофеля во время выращивания в не самых благоприятных условиях, цены на овощ в 2021–2022 годах стоит ожидать на уровне этого сезона. Красильников добавил, что в текущем году был дефицит на крупнокалиберный картофель от 45 миллиметров. Этого же следует ожидать и после сбора нового урожая. Эксперты, как подчеркнул Красильников, прогнозировали наращивание площадей для посева картофеля в текущем году из-за крепких цен на овощ в прошлом и этом году, ведь они выросли почти в два раза. Но этого не произошло.

— Сельхозпроизводители «наелись» низких цен за предыдущие три года. И те, у кого есть своя переработка или устойчивые связи с сетями, немного нарастили, но не критично, либо остались на своих параметрах. А вот мелкоформатные сельхозпроизводители постепенно переключаются на другие виды растениеводства, в том числе и на экспортно ориентированные масличные, зерновые, свекловичные и так далее. Такая тенденция есть, нам это не особо нравится, — подчеркнул Красильников.

По его словам, в личном подсобном хозяйстве, согласно прошлогодней статистике, в последние пять лет наблюдалось снижение ежегодного валового сбора картофеля. Так, в огородах каждый год на миллион тонн меньше собирается картофеля.

— Если тренд двинуть на перспективу, то в среднесрочной перспективе до 2026 года, к примеру, может возникнуть определенный дефицит, дисбаланс, если предприятия ежегодно не будут наращивать урожай и площади, а население в силу тех иных причин будет сворачивать свои огороды и переключаться на цветы и газоны. Ситуация может сложиться достаточно критичная, любопытная, по крайней мере, — сказал эксперт.

Изменить ситуацию и заставить разбить огороды россиян может рост цен на картофель и на «борщевой» набор. Также повлиять на тренд может и возврат производителей в данный сельхозсектор, изменение его рентабельности.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, в свою очередь, рассказал, что понять сегодня, как будут обстоять дела со сбором урожая, сложно. Погода в этом году нестандартная. Были периоды с жарой и засухой, а также и с жарой и влагой.

— Может быть, в лучшем случае — чуть поменьше, чем обычно, — сказал эксперт.

Также он добавил, что зерновые яровые культуры будут не в очень хорошем состоянии. Дело в том, что их период роста пришелся как раз на очень жаркую и сухую погоду. А вот урожай озимых должен быть неплохим.

— Что касается плодов и овощей, то они теплолюбивы. Все должно быть нормально. А, например, яблоки, а их много в этом году, просто сбрасывали лишние плоды, потому что им нужно выживать, но некритично. Чем севернее сорт, тем больше яблокопад, — заключил собеседник «ВМ».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказывал, что урожай картофеля в Подмосковье в этом году должен превысить на 30 тысяч тонн показатели 2020 года. При этом он подчеркнул, что более четкое представление появится в начале сбора урожая данного корнеплода. Он также добавил, что в этом году в регионе сложились сложные погодные условия: сначала были продолжительные дожди, а потом наступила аномальная жара.