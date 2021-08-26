Хлопайте в ладоши

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

На Красной площади с 27 августа по 5 сентября пройдет XIV международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Фестиваль пройдет в формате COVID-Free.

ШОУ МУЗЫКИ И СВЕТА

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. Каждый год зрители наслаждаются незабываемым шоу, состоящим из выступлений лучших военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических, световых инсталляций и грандиозных салютов.

География стран — участниц проекта традиционно охватывает все стороны света.

За 13 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля:

— Двух одинаковых фестивалей не бывает. В 2021 году фестиваль соберет на Красной площади порядка 30 коллективов из шести стран. Со своей стороны, организаторы «Спасской башни» сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность как зрителей, так и участников фестиваля.