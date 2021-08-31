Музыкальный продюсер рассказала, как быстро вылечить осипший голос в домашних условиях

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Потеря голоса — не самая приятная неожиданность. Тем более если предстоит выступление на важном мероприятии или запланирована серьезная встреча. Самая частая причина этого недуга — болезнь либо чрезмерное напряжение голосовых связок. При осипшем голосе лучше некоторое время воздержаться от разговоров. Чем раньше вы ощутите первые признаки проблемы с голосом и начнете предпринимать меры, тем быстрее сможете восстановиться. Как быстро вернуть голос, «Вечерней Москве» рассказала музыкальный продюсер Татьяна Велес.

Проблемы с голосовыми связками возникают обычно из-за отека слизистой гортани и верхних дыхательных путей. Это отражается на способности связок нормально вибрировать от воздушного потока. Меняется тембр звука либо он исчезает совсем, и человек может говорить только шепотом.

Коктейль Шаляпина

Легенда русской оперы Федор Шаляпин, обладавший высоким басом, восстанавливал свои голосовые связки средством, которое придумал сам. Федор Иванович брал белки двух яиц и взбивал их с двумя столовыми ложками сахара, добавлял 50 граммов коньяка и хорошо все перемешивал. Принимал средство перед сном, не спеша — по одному глотку, запивая теплой водой. Затем ложился спать, укутавшись в теплое одеяло. К утру с голосом было все в порядке.

Гоголь-моголь

Давно известно, что сырые яйца оказывают благоприятное влияние на звучание голоса. Их прием лучше сочетать с медом или теплым молоком. Хорошо помогает в восстановлении голоса Гоголь-моголь. Его рецепт прост:

— яйцо 2 шт;

— мед 2 ст. л;

— молоко 0,5 стакана;

— алкоголь крепкий 1 ч. л.

Мед и яйца взбить до пены, добавить теплое молоко и алкоголь, перемешать. Напиток для детей делается без добавления алкоголя.

Боржоми бум

2/3 слегка подогретого молока перемешиваются с 1/3 боржоми. Эту теплую смесь нужно выпить перед сном. Средство способствует выработке слизи, очищающей горло и восстанавливающей его.

Перга

Длительное применение перги способствует восстановлению связок даже при сложных и запущенных случаях. Пергу принимают три раза в день по одной чайной ложке. При этом не проглатывают сразу, а не спеша рассасывают. Помогает даже при травмах горла с осложнениями, когда лечение у врачей не приносит результатов.

Профилактика

Полоскание горла настоями трав: листья эвкалипта и лекарственного шалфея. Две столовые ложки сушеных трав заливаются кипятком (0,5 л) и настаиваются полчаса. Настой процедить и от трех до пяти раз в день полоскать горло.

Эластичность голосовых связок поднимет регулярный прием белка и постоянные тренировки голосовых связок. Плохое влияние на связки оказывают шоколадные изделия, орехи, семечки и подобные им продукты, образующие «засор» в горле.