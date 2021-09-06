«Пробить иммунный щит»: что влияет на мутации ковида и можно ли их остановить

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Американские специалисты занимаются исследованием штамма «мю» коронавируса, который, вероятно, может обходить защиту определенных антител. О том, почему возникают мутации вируса, как можно снизить риски их возникновения, а также какие еще бактерии и вирусы умеют пробивать иммунный щит, разбиралась «Вечерняя Москва».

Почему пробивает

Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, коронавирус имеет природную изменчивость. Когда вирусная частица попадает в организм, она «копируется» за счет структурных элементов клеток человека. А так как люди отличаются друг от друга участками генов в их геноме, в итоге может получиться вирусная частица, обладающая совсем другими свойствами, в отличие от изначально попавшей в организм. Человек эту вирусную частицу и распространяет во время болезни.

— Эти базовые понятия и объясняют природу мутации вируса, — добавил врач.

Также он отметил, что вирусные частицы, способные обходить иммунную защиту, более конкурентоспособные, нежели другие. Те вариации штаммов, которые способны быстро мутировать, адаптироваться и подстраиваться под организм, будут лучше выживать и при этом их будет больше циркулировать в природе.

Шунков подчеркнул, что самый распространенный и коварный вирус в мире, который способен обманывать иммунную систему, — вирус иммунодефицита человека.

— Его мишенью как раз и являются клетки иммунной системы, — рассказал собеседник издания.

Как отметил врач-иммунолог Николай Крючков, обходить иммунную защиту могут многие вирусы и бактерии. Например, туберкулезная палочка, лихорадка денге и вирус герпеса.

— У каждой инфекции есть свои алгоритмы работы противодействия иммунной системе. Вирус гриппа тоже за счет своей изменчивости каждый год меняется, — отметил врач.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что обходит защиту антител также и вирус гепатита B.

Как остановить мутацию

По словам Крючкова, вирус может мутировать как в организме привитых, так и в организме непривитых людей. Это зависит от нескольких факторов. Например, если человек вакцинировался и встретился с коронавирусом, у него начинается размножение вируса в верхних дыхательных путям, а потом процесс резко останавливается. Поэтому у вируса нет времени на мутацию в такой ситуации, и она маловероятна.

Если же инфекционный процесс болезни затяжной — то риски мутации выше. Также мутации возможны, если в популяции слишком мало людей переболело ковидом или вакцинировалось. Ведь такая популяция слишком восприимчива к заражению вирусом.

— Нельзя сказать, что у вакцинированных не происходит никаких мутаций, а вот возможности снижены, — сказал врач.

Он отметил, что коронавирус может стать сезонной болезнью. Для этого нужно время, несколько лет: просто «подождать и понаблюдать».

— Если мы хотим и людей спасти, то нужно активные действия в виде вакцинации и противоэпидемических действий предпринимать, — подчеркнул собеседник издания.

Также он подчеркнул, что антитела к коронавирусу — один из элементов защиты иммунной системы, но не стопроцентный щит. Они только повышают вероятность справиться организму с вирусом. Крючков добавил, что иммунная система обеспечивает целый спектр антител — и слабых, и сильных, которые работают в совокупности.

Аграновский, в свою очередь, рассказал, что мутации случайны и не зависят от вакцинирования. Однако в организме вакцинированных и переболевших существует «давление антител на вирус, которое потенциально может привести к отбору уходящих от вакцин вариантов». Кроме того, он отметил, что существующие вакцины защищают от всех известных штаммов коронавируса. При этом, если не полностью, то «в достаточной мере».

— Если гипотетически возникнет штамм, уходящий от вакцин, то придется модифицировать Pfizer или «Спутник», но пока такой необходимости нет, — подчеркнул ученый.

5 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что странам Большой двадцатки (G20) необходимо приложить совместные усилия для выработки правил, которые помогут вакцинированным от коронавируса людям пересекать границы.

Также он предложил рассмотреть взаимное признание странами G20 факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами. Кроме того, выступил за выработку единого с G20 подхода к снятию ограничений по перемещению привитых от COVID-19 людей.

Мурашко подчеркнул, что в вопросах признания вакцин из разных стран следует убрать политическую составляющую.