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Непроходимый «чайник»: стоит ли заранее переходить на зимнюю резину

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Непроходимый «чайник»: стоит ли заранее переходить на зимнюю резину
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Переходить на зимнюю резину надо заранее. В таком случае есть некоторые минусы, но гораздо больше плюсов, которые работают на безопасность всех участников дорожного движения. В Европе менять колеса рекомендуют при температуре плюс семь градусов, ведь при более низкой резина «дубеет», но главное — успеть до заморозков. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, ранний переход на зимнюю резину позволяет снизить риск происшествий. Правда, у такого решения есть определенные минусы, но снижение рисков их вполне перевешивает. Резина зимних шин мягче, и если на улице не холодно, то изнашивается она быстрее, чем летняя. Но это не большая проблема, отметил эксперт, и пробег зимой обычно меньше, чем летом, поэтому износятся несильно. Другая проблема уже серьезнее — если использовать шипованные шины, то на сухом асфальте они тормозят хуже — причем для некоторых моделей это заметно хуже без всяких измерений. В таком случае при движении нужно помнить, что тормозной путь будет побольше.

— Впрочем, многие москвичи не используют шипы, считая, что сильный гололед в городе редкость. Это правда, но лично я предпочитаю терпеть все неудобства шипованных шин, потому что если хотя бы раз в год избежишь аварии, неожиданно попав на лед, это уже все окупит. На мой взгляд, другие минусы — типа чуть большего расхода топлива на зимних шинах — настолько несущественны, что их можно не рассматривать, — сказал собеседник «ВМ».

А вот плюсы раннего перехода на зимнюю резину серьезные, отметил эксперт. Некоторые водители не считают запоздалую «переобувку» большой проблемой и часто вспоминают времена СССР, где зимней резиной пользовались единицы.

— Я сам из 29 лет моего стажа 11 круглый год ездил на летней резине, и ничего. Более того, если бы тогда кто-то сказал мне, что на летних шинах ездить зимой нельзя, я бы решил, что передо мной непроходимый «чайник». Но это было давно, а сегодня ситуация изменилась. Главных изменений два. Во-первых, сейчас зимнюю резину используют почти все, и если на заснеженной дороге перед вами тормозит автомобиль, который уже «переобулся», а вы еще нет, то ситуация складывается опасная — ведь на снегу у летних шин тормозной путь может быть больше в разы! — добавил Пилипишин.

Во-вторых, в современных автомобилях в работу водителя вмешивается электроника. И если в целом она полезна, особенно для начинающего водителя, то в отдельных случаях вмешательство электроники может привести к аварии. Как рассказал Пилипишин, несколько лет назад, весной, он «переобулся» заранее из-за теплой погоды. Но в один из дней утром пошел сильный снег. Эксперт отметил, что он все же решил поехать на работу на машине. В пути, в центре города, он попал в опасную ситуацию.

— Пешеходы начали переходить дорогу, я нажимаю на тормоз, но машина почти не замедляется, только стрекочет АБС. Чувствуя скольжение, система растормаживает колеса, в результате я не могу сбросить скорость. Если бы я мог отключить АБС, я бы затормозил, есть соответствующие приемы, но система не отключаемая. А пешеходы, уверенные в своей правоте и в том, что у каждого водителя все в порядке, продолжают идти, не глядя в мою сторону. Меня спасло то, что удалось отвернуть в сугроб, иначе остановиться я не успел бы, — сказал Пилипишин.

Он отметил, что в такой ситуации к машине претензий не предъявишь — в «мануале» предупреждают: АБС в большинстве случаев помогает тормозить, но в отдельных ситуациях может и помешать. Пилипишин подчеркнул, что если бы его автомобиль в подобной ситуации был на зимних шинах, система бы не запуталась и не отключила тормоза — «именно несоответствие резины и дорожных условий сбило ее с толку».

— Чтобы не попадать в такие ситуации, зимнюю резину надо ставить заранее, а снимать заранее не надо. Но когда именно? В том же СССР существовали рекомендации переходить на зимние шины 15 октября, а в Европе предлагают гибкий подход — там осенью любят развешивать плакаты, призывающие менять шины, когда температура перейдет границу плюс семь градусов, потому что при низких, хотя и плюсовых температурах летняя резина твердеет, ее сцепные свойства снижаются. Может быть, европейцы и правы. Хотя я лично перехожу на зимнюю резину чуть позже, когда ночная температура приближается к нулю, — заключил эксперт.

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