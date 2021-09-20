Компьютерная томография: когда нужно делать и кому противопоказано

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Многие люди стали внимательнее относиться к своему здоровью после того, как по всему миру прокатились волны коронавирусной инфекции. Теперь даже небольшой кашель может стать поводом для беспокойства и визита к врачу. Такая забота о себе позволяет вовремя выявить болезнь и начать лечить ее прежде, чем возникнут необратимые последствия. Одним из наиболее точных методов, с помощью которого можно точно определить заболевание, является компьютерная томография (КТ).

Суть этого исследования заключается в применении рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг пациента и делает несколько снимков исследуемой части тела. После этого снятое обрабатывается на компьютере, врач расшифровывает данные и дает заключение.

В каких случаях нужно делать компьютерную томографию

КТ, в основном, используется для:

— выявления воспалений легких;

— исследования головного мозга, чтобы выявить кровотечения, опухоли или ишемический инсульт;

— исключения наличия раковых опухолей, метастазов или легочной эмболии;

— обследования частей тела после переломов;

— диагностики опухолей и метастазов.

Узнать больше об исследовании можно через центр записи на КТ.

В отличие от магнитно-резонансной томографии (МРТ) метод КТ позволяет более четко увидеть на снимках стенки сосудов, костные структуры, ультраструктуру легких и другие исследуемые области. Помимо этого, само исследование занимает меньше времени и подходит тем людям, которым нельзя делать МРТ — пациентам с кардиостимуляторами или металлическими имплантатами.

Как проводится КТ

Исследование занимает от 15 до 20 минут. Пациент ложится на специальный стол, находится в таком положении неподвижно и задерживает на некоторое время дыхание по указанию лаборанта.

Если это необходимо, то диагностику проводят с применением йодсодержащего контрастного вещества. Оно создает условия для улучшения визуализации тканей и усиления естественной контрастности. Это вещество потом быстро выводится почками из организма. В результате проведенной компьютерной томографии становятся видны изменения в органах. Записаться на нужный вид диагностики можно по ссылке mrt-v-msk.ru.

Кому категорически нельзя делать КТ

Абсолютными противопоказаниями к проведению компьютерной томографии являются:

— беременность на любых сроках;

— тяжелое состояние пациента;

— большой вес пациента (более 150 килограммов), поскольку томограф не рассчитан на такую нагрузку.

Маленьким детям назначают компьютерную томографию только, если нет возможности провести более безопасные исследования.

Помимо этого, некоторым людям может быть противопоказано делать КТ с контрастированием. В частности, это касается тех, у кого есть непереносимость или аллергия на йод и содержащие его препараты. Кроме того, этот метод опасен для пациентов с почечной недостаточностью, из-за того, что йод после выводится из организма почками. Наконец, такой вид КТ противопоказан больным с тяжелым сахарным диабетом или проблемами с щитовидной железой.

На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО "СЛ", ОГРН 1147847186992, Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.26, кв. 276