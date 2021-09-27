«За длинным рублем»: названа главная причина для переезда в новые города Сибири

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По результатам опроса 48 процентов россиян готовы переехать в новые города Сибири, строительство которых инициировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако подавляющее большинство допускающих переезд согласно пойти на это лишь при определенных условиях. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, что может послужить поводом для переселения в города Сибири.

По словам социолога, урбаниста Вадима Безвербного, на данный момент в России наблюдаются «центростремительные миграционные потоки». Идея переселения в новые сибирские города направлена на их перераспределение.

— Мы видим, что идут центростремительные миграционные потоки. Люди, проживающие сейчас на отдаленных территориях, замечают, что их зарплата не просто сравнялась, а стала даже ниже, чем в Санкт-Петербурге и в Москве. Они видят все меньше смысла находиться там, — пояснил эксперт.

Вот почему привлечь население на удаленные территории можно только при помощи новых финансовых гарантий, отметил Безвербный. Денежная составляющая остается ключевым аспектом, мотивирующим жителей Центральной России переселиться.

— Заинтересовать население в переезде на такие земли можно только с помощью финансовых дивидендов: высокой заработной платы, подъемных пособий в период обустройства на новом месте и прочих льгот, — рассказал специалист.

Эти слова подтверждают данные опроса: 29 процентов респондентов назвали гарантированную работу и рост заработной платы главными причинами для возможного переезда. Еще 12 процентов опрошенных считают весомым поводом для переселения рост подъемных выплат.

В контексте рассуждений о развитии новых сибирских городов собеседник «ВМ» упомянул об опыте СССР. Он напомнил, что тогда проект переселения оказался «рабочим».

— Подобный опыт использовался в СССР. Было понимание: на территорию Крайнего Севера или Дальнего Востока стоит ехать «за длинным рублем». Зарплата там существенно превышала средние цифры по Центральной России. Люди зарабатывали капитал, закрывая глаза на тяжелые климатические условия, — напомнил Безвербный.

Эксперт заключил: современная идея по переселению граждан имеет хороший потенциал, но требует доработки. Необходимо озвучить более весомые гарантии касательно возможных финансовых привилегий.

— Многие территории действительно нуждаются в федеральном присутствии и финансовой помощи правительства. Потенциал некоторых городов не использован в полной мере. Финансовая составляющая является ключевым поводом для переезда, однако не совсем ясно, за счет чего будет осуществляться поддержка. Гарантий пока нет. Будет задействован только федеральный бюджет или еще частные инвестиции? Идея очень интересная, но требует чуть более глубокой проработки, — прокомментировал Безвербный.

Кроме того, нужно помнить: стоимость товаров массового потребления на озвученных территориях зачастую превышает подобные показатели на землях Центральной России. Этот фактор может снизить положительный эффект от повышения заработных плат. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал старший научный сотрудник экономического факультета МГУ Борис Денисов.

Идея о строительстве новых городов в Сибири была озвучена Сергеем Шойгу в августе. Министр обороны РФ заявил о необходимости возведения «трех, а лучше пяти крупных научно-промышленных центров». Он предполагает, что население этих городов составит 300–500 тысяч человек.