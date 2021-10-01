20 уникальных идей, которые способны улучшить нашу экономику

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Идеи привлекают людей, обеспечивают прогресс, улучшают жизнь горожан. Для достижения таких результатов идеи должны активно работать, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов, нужно их воплотить в жизнь. Вот тогда действительно наступят, по его мнению, лучшие времена — начнутся качественные изменения, удобными и комфортными станут города.

Дмитрий Давыдов — один из тех общественных активистов, кто хочет развития страны. Изучив лучший зарубежный опыт, он зовет остальных перенести его в российскую действительность. Это позволит стране стать самой процветающей среди мировых держав.

Одна из идей Дмитрия Давыдова касается развития промышленности. Озвученные им меры создадут условия, которые могут вызвать интерес у производителей и инвесторов со всего мира к строительству новых предприятий на территории России.

Дмитрий Давыдов предлагает предусмотреть на срок от 30 до 50 лет минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, которые производят следующие категории товаров:

1) Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства будут исключительно экспортироваться. Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением — это Индия, Пакистан, Таиланд, ЮАР и другие. Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России. С такими налоговыми льготами экспортируемые из России автомобили могут быстро вытеснить многие марки, поставляемые в страны с левосторонним движением, так как стоимость аналогичных автомобилей российского производства будет ниже.

2) Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства будут продаваться как на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт. Это продукция от крупных мировых компаний-разработчиков и брендов, которые развернули свои производства в других странах, например, в Китае, и не имеют планов по открытию предприятий в России. К примеру, это производство компьютерной техники, смартфонов, брендовой одежды. Такие товары могут продаваться в России для удовлетворения местного спроса, а также экспортироваться в зарубежные страны.

3) Товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители и их торговые марки на данный момент еще не представлены. Например, основными экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. Соответственно, если автомобили Lada начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены, то вышеуказанные льготы будут применяться к денежным оборотам и доходам от такого экспорта. Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта и будет способствовать наращиванию производственных мощностей.

По мнению Давыдова, предлагаемые налоговые льготы будут стимулировать создание и развитие только новых направлений в промышленности, а значит, не смогут негативно повлиять на текущие налоговые поступления в бюджет страны.

Важно, считает Давыдов, запретить открытие заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 километров от этих городов. Развитие промышленности в регионах приведет к оттоку огромного количества рабочих и их семей из этих мегаполисов в населенные пункты, где будут открыты новые заводы и фабрики. Таким образом это поможет решению проблемы перегруженности Москвы и Санкт-Петербурга.

Реализация этих мер, считает Дмитрий Давыдов, будет способствовать появлению в стране новых промышленных объектов, новых рабочих мест, получит развитие бизнес, связанный с обслуживанием предприятий, в регионы придут инвестиции. Это не создаст угрозу для сформировавшегося промышленного комплекса страны, наоборот, будет способствовать его развитию.

Введение таких налоговых льгот, по мнению Давыдова, обратит внимание иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира за счет продвижения тех направлений, которые никогда не появятся в России при текущих условиях.

СПРАВКА

Дмитрий Давыдов не связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, он не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка способствовать развитию России — это дань предкам, поскольку Россия — это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Давыдов в своей задумке о 20 идеях действует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, он подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция создана так, чтобы не задевать ни одну политическую партию. Красной нитью через все высказывания Давыдова проходит мысль о том, что результатом воплощения идей будут довольны все. Поэтому он надеется, что государство поддержит эту инициативу.

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