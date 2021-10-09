Апокалипсис отменяется: может ли повториться глобальный сбой работы IT-гигантов

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Внезапный сбой в работе соцсети Facebook и ее приложений, произошедший в начале недели и продлившийся шесть часов, вызвал настоящую панику среди пользователей ресурса, миллиардные убытки владельцев и невероятную радость у противников и конкурентов.

Только подумайте: за время сбоя мессенджер Telegram пополнился 50 миллионами новых пользователей. Владелец приложения Павел Дуров даже в самом невероятном сне не мог такое увидеть. А тут: раз — и все наяву.

Конечно, тут же Cеть заполнилась конспирологическими версиями про заговор, цифровой апокалипсис, запланированное обрушение фондового рынка, кражу личных данных пользователей.

Американские издания обнаружили программиста, который выставил на продажу крупнейшую за всю историю базу данных пользователей Facebook: информацию о 1,5 миллиарда подписчиков за 5 тысяч долларов. Однако подтверждений тому, что это именно данные, полученные во время сбоя работы IT-гиганта, нет.

Команда Facebook так объяснила ситуацию:

— Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, из-за которых прервалась связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных. Это привело к тому, что наши службы перестали работать.

Директор Института программных систем РАН Сергей Абрамов пояснил «Вечерней Москве», что это такое:

— Компьютеры, мобильные телефоны и все прочие устройства в интернете общаются между собой при помощи чисел. Но люди не способны запоминать так много цифр. Нам привычнее буквенные названия. Поэтому была придумана система DNS-серверов. Когда вы пишете в браузере адрес сайта по формату «название.com», этот сервис преобразует буквенные значения в цифры, чтобы ваш телефон смог связаться с конкретным устройством и получить информацию.

Из-за сбоя сервис компании, владеющей соцсетями, перестал работать на несколько часов. Причин может быть много, это необязательно вмешательство извне. Возможно, сбой произошел из-за технического обновления сервиса. Может ли это повториться? Скорее всего, да. Но это некритично. Неполадки устранили всего за несколько часов. И вряд ли подобные сбои могут носить глобальный характер, ведь DNS-серверы расположены по всей планете.

Между тем в пятницу, 8 октября, пользователи вновь стали жаловаться на сбои в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Больше всего «звоночков» поступило из США, Великобритании, Канады, Германии. О сбоях сообщали и в России. Через несколько часов Facebook и Instagram восстановили свою работу.