Почему экспресс-тестирование детей лучше дистанционного обучения

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 стартовало в школах Москвы 14 октября. Школьники и ученики дошкольных групп обязаны сдавать тест раз в две недели. Однако в соцсетях до сих пор не утихают разговоры, насколько необходим такой способ борьбы с вирусом. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и психологами и узнала, как такой способ диагностики позволит уменьшить заболеваемость и почему это лучше, чем перевод школ на дистанционный режим обучения.

Проведение экспресс-тестирования для школьников — это безопасная и безболезненная процедура, которая позволит своевременно определить COVID-19 на ранних стадиях. Как заявил в разговоре с «ВМ» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, экспресс-тестирование — процедура безопасная и быстрая, во время экспресс-тестирования мазок берется из носа стерильными ватными палочками:

— Все как при стандартном ПЦР. Узнать результат можно в течение 15 минут. Мне кажется, что это вполне безопасная и безболезненная процедура. Кроме того, это повышает шансы выявления больных на ранних стадиях и снижает вероятность передачи вируса. Это хорошая идея!

Эксперт также напомнил, что у детей и подростков болезнь протекает бессимптомно и они, сами того не подозревая, могут активно распространять вирус:

— У них симптоматика очень слабо выражена: легкая боль в горле, небольшая слабость. То есть школьники даже не смогут определить наличие «короны» у себя. И если удастся, прибегая к экспресс-тестированию, вовремя выявить и предотвратить передачу вируса, я считаю, что это прекрасная идея. Более того, она позволит сохранить очную форму обучения даже при увеличении роста заболевших.

Безопасным и быстрым способом диагностики COVID-19 считает проведение такого рода тестирования врач-педиатр, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина:

— Это точно надежный способ проведения эпидмеропрития по раннему выявлению больных и тех, кто мог с ними контактировать. Другой вопрос — насколько это мероприятие рационально с финансовой стороны. Только после подведения первых итогов тестирования мы поймем, стоит продолжать такой способ исследования или нет.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что само экспресс-тестирование не является «истиной последней инстанции». Если даже у школьника он показал положительный результат, необходимо отправить его домой и вызвать врача для проведения повторного анализа.

По словам психолога Юлии Изотовой, очень важно сохранить в школах именно очный формат обучения, поскольку дистанционный режим, по ее мнению, лишает учащегося живой связи с педагогом и одноклассниками, что негативно влияет на формирование его как личности:

— Человек обучается и познает мир в отношениях с другими людьми, он как личность формируется в социуме. И лишить ребенка возможности состояться как активная гражданская единица — это неправильно. Да и дети более впечатлительны, более активны, у них меньше навыков самоорганизовать себя, поэтому уход на «заочку» срывает учебный процесс, нет живой связи с учителем и сверстниками.

Кроме того, самого учителя, подчеркнула эксперт, лишают возможности «держать внимание класса»:

— Как вы считаете, насколько может быть интересна ребенку стандартная школьная программа, которая преподается по веб-камере? Детей при живом диалоге не всегда удается увлечь уроком, а находясь дома, где столько отвлекающих факторов, подавно учителю не удастся всецело завладеть вниманием учеников. Общение, как известно, — это не только речь, но и невербалика, а здесь нет эффекта «глаза в глаза», преподаватель не может убедиться в том, что озвученная информация точно усвоена классом. А ведь это очень важно. Невербальная сторона коммуникации тоже теряет свою значимость.

Эксперт отметила, что дистанционный режим — это формат, который в большей степени напоминает «не обучение, а самообучение»:

— Ребенок вынужден сам дополнительно додумывать и соображать в некоторых вопросах. Нет возможности лишний раз спросить учителя или подойти, как это возможно было бы при живом общении. То есть, по сути, дети на заочном обучении занимаются самообучением. По статистике, лишь у десяти процентов взрослых людей этот навык развит, а что уж тут говорить о детях.

Эксперт добавила, что продолжительное нахождение на удаленном обучении может стать причиной развития всевозможных комплексов и психологических проблем.