Школьники сами создают музей дачной культуры

Шестиклассницы Маргарита Шмагина (слева) и Наталья Цветкова создают вместе с одноклассниками и педагогами музей дачной культуры в своей школе / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ученики столичной школы № 1173 создают музей дачной культуры. Ребята собирают кухонные принадлежности, инструменты и другие предметы быта прошлого столетия.

В коллекции ребят уже имеются прялка, чугунный утюг, деревянные ложки, корзины, скатерти, сундуки — все, что можно было раньше встретить в хозяйстве. Ученица Маргарита Шмагина принесла для будущего музея радиоприемник 1973 года, которым пользовался ее дедушка у себя на даче.

— Устройство до сих пор работает, по нему можно слушать новости, трансляции с матчей, музыку, — рассказала Маргарита.

Идея создать музей дачной культуры пришла педагогу-психологу школы Татьяне Богачевой.

— Однажды к нам в учреждение попали костюмы из Большого театра. Мы думали сделать музей театрального искусства, но от первоначальной идеи пришлось отказаться. Все-таки не у каждого в доме есть предметы, связанные с актерским мастерством. Решили как-то по-другому обыграть эти костюмы. Я подумала, что раньше московская интеллигенция выезжала за город и ставила любительские спектакли.А еще на дачах творили многие писатели, художники и поэты, — говорит Татьяна Богачева.

По ее словам, так и появилась дачная тематика.

— Все предметы нашего собрания не будут просто так стоять на стеллажах. Школьники обязательно задействуют их в театральных инсценировках, а все экскурсии в музее будут интерактивными, — добавила Татьяна Богачева.

Пока все предметы экспозиции хранятся в одном из кабинетов, но совсем скоро музей найдет свое постоянное пристанище.

— Экспонаты будут располагаться в одном из корпусов школы. Мы постараемся лицензировать музей дачной культуры, будем приглашать детей из других учреждений, жителей района, — рассказывает директор школы Анастасия Тараканова.

По ее словам, в учебном заведении уже открыты музеи боевой и трудовой славы, есть экспозиция, посвященная космонавту Алексею Губареву. В создании этих коллекций тоже принимали участие ученики.

А еще в музеях школы хранится несколько выпусков «Вечерней Москвы» за 1941– 1942 годы.

ТОП-5

Атрибуты ретродачи:

— Прялка. У каждой хозяйки было приспособление для ручного прядения нитей.

— Коромысло. Чаще всего женщины с его помощью носили воду из колодца.

— Ступа. Деревянная емкость, в которой измельчали зерно и другие продукты.

— Ухват, или рогач. С его помощью доставали горячую посуду из печи.

— Серп. Орудие для срезания злаков и трав.