Новый сертификат о ковид-вакцинации: как он выглядит и какие преимущества дает

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В России утвержден единый формат сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. О том, чем новый документ отличается от действующих, как его получить и какие преимущества он дает, — в материале «Вечерней Москвы».

Как выглядит?

В новых сертификатах будут указаны QR-код, ФИО, дата рождения, пол, номер паспорта, СНИЛС, номер полиса ОМС, дата формирования сертификата, информация о профилактических прививках от коронавируса, сведения о наличии противопоказаний к вакцинации и информация о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19.

1/2 Фото: Официальный интернет-портал правовой информации 2/2 Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Часть этих сведений указывались и в сертификате старого образца, который выдается через портал государственных услуг. В нем содержится следующая информация: ФИО человека, дата рождения, серия и номер паспорта, дата первой вакцинации и дата второй, номер сертификата с QR-кодом, а также информация о препарате, его производителе и месте вакцинации. Но в новом учтут все факты.

Сертификаты нового образца граждане начнут получать уже с 8 ноября. Старые обновятся на портале госуслуг автоматически до 1 марта 2022 года.

Данные приобрели структуру

Опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты говорят, что новый документ фактически упорядочивает всю информацию и приводит ее к единому стандарту по всей стране.

— Это более подробный сертификат. Хотя и в старом все данные были указаны. Они в компьютере все есть. В любой поликлинике, в любой части нашей страны можно посмотреть, когда человек привился, чем привился и что при этом было. Все эти сведения врачи и так могли узнать. Но по факту Минздрав сделал сертификат более уточняющим. Здесь будет больше порядка, — считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Похожего мнения придерживается врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Ничего нового в этом сертификате мы не видим. Речь идет скорее о большей структурированности информации и ее безопасности. Эта информация будет доступна самому гражданину, но в той же системе ЕМИАС все эти сведения и так можно было посмотреть. Вполне возможно, что теперь это будет по всей стране. Тут больше информации, идентифицирующей человека, — полис и СНИЛС. Если мы указываем больше информации, то меньше вероятность, что сертификат будет выдан на какого-то похожего человека. Больших революций в нововведениях я не вижу, — отметил специалист.

Преимущества документа

Сам сертификат о вакцинации не только свидетельствует о получении защиты от коронавирусной инфекции. Он еще и дает определенные преимущества для своего обладателя, но пока единых стандартов здесь нет.

По словам Крючкова, в России фактически не создано удобной среды для вакцинированных и менее удобной для невакцинированных.

— Обсуждаются разные идеи по поводу пользования услугами не первой необходимости, посещения массовых мероприятий в том числе. Но пока этого нет. Я думаю, наличие сертификата о вакцинации является плюсом для работодателя. В некоторых регионах есть планы по вакцинации сотрудников, но не во всех субъектах РФ. Плюс на уровне регионов обсуждаются требования по вакцинации для представителей определенных профессий, — констатировал эксперт.

Он прогнозирует, что в ближайшее время субъекты РФ рассмотрят и будут принимать меры, которые сделают нашу среду обитания менее удобной для не привитых, не переболевших и вовремя не ревакцинировавшихся от новой инфекции граждан. Только, с его точки зрения, людям надо пояснить, что все эти ограничения будут временными.

— Должны быть единые алгоритмы, но надо людям сказать, что этот период пандемии, когда вы приходите в тот же торговый центр с паспортом, не на годы. Может, он продлится до лета следующего года. Или дальше, если будут локальные мини-волны. Что это не навсегда. Люди боятся, что это навсегда, — заметил спикер.

Признают ли за рубежом

При возвращении из-за границы, если человек предъявляет сертификат о вакцинации от коронавируса, ему не требуется сдавать ПЦР-тест. Более того, огромное количество стран мира признают российские вакцины и позволяют привитым путешественникам въезжать без ограничений.

Крючков также не исключает, что одна из российских вакцин будет признана Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. И как только это произойдет, отечественные сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут признать в Евросоюзе и США. Так что у граждан, привитых от нового вируса, появится возможность более свободно путешествовать по миру.

1/2 2/2

Фальшивки продолжат изготавливать

Еще один вопрос, связанный с сертификатами, который остается на повестке дня, — их подделка. В России довольно много людей предлагает купить свидетельство о пройденной иммунизации. Однако точных данных по объемам этого рынка нет, признается иммунолог. И новые сертификаты, скорее всего, тоже будут подделывать, говорит он.

Малышев придерживается аналогичной точки зрения.

— Что касается подделок, то народ быстро приспосабливается. Все подорожает, но исключить вероятность фальшивки не получится, — заключил врач-инфекционист.

Недавно в Подмосковье задержали двух врачей и шесть их посредников, занимавшихся продажей настоящих сертификатов об иммунизации от коронавируса.

Медики вносили в систему фиктивные данные о прошедшей иммунизации населения, тогда как посредники искали через интернет покупателей, желающих получить сертификат о вакцинации, дающий некоторые преимущества. Куда девалась вакцина, неизвестно. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

В общей сложности услугами злоумышленников воспользовались около тысячи человек.